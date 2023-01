Westfalia Herne: Doppelter Zuwachs! Zwei Spieler aus der Oberliga Niederrhein kommen

Der SC Westfalia Herne macht weiter Dampf auf dem Transfermarkt. Nach Ferhat Mumcu vom ETB SW Essen stellte der Westfalenligist zwei weitere Zugänge vor.

Erst am Montag - 2. Januar 2023 - hatte Westfalenligist Westfalia Herne mit Stürmer Ferhat Mumcu vom ETB Schwarz-Weiß Essen einen Spieler aus der Oberliga Niederrhein verpflichtet.

Einen Tag später dann der doppelte Zuwachs aus dieser Spielklasse: Ali Gülcan (1. FC Monheim) und Veli Cetin (Spielvereinigung Schonnebeck) wechseln zum Schloss Strünkede nach Herne und sollen mithelfen, um den Westfalia-Absturz in die Landesliga zu verhindern.

"Ja, wir haben uns mit beiden Jungs und ihren bisherigen Vereinen geeinigt. Ich freue mich sehr, dass wir Veli und Ali für uns gewinnen konnten", bestätigt Hayrettin Celik gegenüber RevierSport.

Weiter sagt der Westfalia-Trainer: "Veli hat zuletzt wenig gespielt, aber er hat eine tolle Ausbildung bei Rot-Weiss Essen genossen und ist mit seinen 19 Jahren auch noch ein junger Spieler. Er besitzt als Rechtsverteidiger viel Potential. Wir hoffen, dass er dieses bei uns auch abrufen wird."

Florian Altmeyer (FC Altenbochum), Sven Gatzenmeier (Germania Wuppertal), Max Maron, Vittorio Di Mari (beide Ziel unbekannt) und Fürkan Saritas haben den SC Westfalia Herne verlassen.

Und Flügelflitzer Gülcan? Celik antwortet: "Er ist ein guter Oberligaspieler, der ebenfalls eine gute Ausbildung genossen hat. Ali hat in der Türkei und in Kroatien gespielt. Aktuell war ihm der Weg nach Monheim auf Dauer zu aufwendig. Er studiert an der Ruhr-Universität in Bochum und da ist es nach Herne nicht weit. Wir freuen uns, dass die Jungs nun bei uns sind." Gülcan kommt auf insgesamt 39 Oberligaspiele, nun werden einige Westfalenliga-Begegnungen folgen.

Noch sind die Transferaktivitäten der Westfalia nicht beendet. Ein neuer Torwart soll noch nach Herne geholt werden. So soll noch eine neue Nummer eins fürs Tor geholt werden.