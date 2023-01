"Top-Transfer": Westfalia Herne bedient sich beim ETB

Westfalia Herne hat den ersten Winter-Neuzugang bekanntgegeben. Es ist ein Offensivspieler vom ETB Schwarz-Weiß Essen.

Es geht Schlag auf Schlag bei Westfalia Herne. An Neujahr vermeldete der Traditionsverein, dem der zweite Abstieg in Serie droht, fünf Abgänge. Und nur einen Tag später präsentierte der SC den ersten Zugang der Winter-Transferperiode.

Es handelt sich um Ferhat Mumcu. Der 25-Jährige kommt vom ETB Schwarz-Weiß Essen, bestritt in der Hinrunde 15 Einsätze für den Tabellenzweiten der Oberliga Niederrhein (neun Mal Startelf, ein Tor, eine Vorlage).

In der Rückrunde wird Mumcu für die Westfalia auflaufen. Der flinke Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag über eineinhalb Jahre. Am Schloss Strünkede ist er kein Unbekannter: Mumcu spielte bereits in der Jugend in Herne und sammelte anschließend erste Einsätze im Seniorenbereich.

2017 wechselte der Deutschtürke zum SC Velbert. Mumcu feierte den Aufstieg in die Oberliga mit dem "Club" und zog zwei Jahre und 64 Einsätze später zum ETB weiter. Für die Schwarz-Weißen stand er in 76 Pflichtspielen auf dem Rasen. Nun kehrt der gebürtige Essener an seine frühere Wirkungsstätte nach Herne zurück.





"Wir sind überzeugt, dass Ferhat unserer Offensive einen großen Qualitätszuwachs geben kann. Er ist flexibel einsetzbar und hat eine sehr gute Technik. Wir kennen ihn ja schon ein paar Jahre", freut sich Trainer Hayrettin Celik gegenüber RS über den Neuzugang. "Das ist ein Top-Transfer."

Und dabei soll es nicht bleiben. Um in der Rückrunde schnellstmöglich den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz zu schaffen, will der Tabellenvorletzte in den kommenden Tagen weitere Neuverpflichtungen präsentieren. "Es wird in diesem Winter noch einiges passieren", kündigt Celik an.