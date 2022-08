Westfalenliga 2: Diesen Fehler möchte YEG Hassel nicht wiederholen

Nach dem Gewinn der Kreismeisterschaft und einem Sieg in der ersten Runde des Westfalenpokals geht YEG Hassel mit breiter Brust in die neue Saison der Westfalenliga 2.

Für YEG Hassel liefen die letzten Wochen der Vorbereitung auf die neue Spielzeit der Westfalenliga 2 ergebnistechnisch überragend. Die letzten fünf Testspiele konnten alle gewonnen werden, vier davon ohne Gegentor. Trotzdem war Trainer Ahmet Inal mit den üblichen Problemen zugange: „Wir hatten viele Urlauber. Wenn die einen wiederkommen, fahren die anderen los. Wir hatten viele gute Spiele, aber auch einige schlechte. Auch aus diesen Spielen konnten wir wichtige Erkenntnisse ziehen und viel ausprobieren. Von daher war es eine ganz normale Vorbereitung.“

In der ersten Runde des Westfalenpokals konnte Ligakonkurrent Concordia Wiemelhausen geschlagen werden. Mit der Leistung seiner Mannschaft zeigte sich Inal sehr zufrieden: „Gerade in der zweiten Hälfte haben wir dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt und waren klar die bessere Mannschaft. Wir haben das sehr souverän gelöst und gingen als verdienter Sieger vom Platz.“

Am ersten Spieltag wartet ein Absteiger

Dass die Wochen vor dem Ligastart nicht durchweg positiv gelaufen sind, ist für den YEG-Trainer kein Problem. „Die besten Vorbereitungen waren immer mit den schlechtesten Saisons verbunden. Deswegen ist es völlig in Ordnung, dass wir auch mal schlechte Spiele dabei hatten. Highlight waren auf jeden Fall das Pokalspiel und die gewonnene Kreismeisterschaft“, resümiert Inal.

Am ersten Spieltag wartet mit dem RSV Meinerzhagen ein Absteiger aus der Oberliga Westfalen auf Hassel. Trainer Inal ist bestens vorbereitet: „Ich habe mir am vergangenen Donnerstag ein Spiel angeguckt. Im Pokal haben sie einen Bezirksligisten mit 9:0 geschlagen. Da hat man gesehen, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Wenn man sie spielen lässt und ihnen Raum gibt, kann es sehr gefährlich werden.“

Wir möchten nicht wie in der letzten Saison einen Fehlstart hinlegen, das hat uns im Endeffekt unsere Aufstiegschancen gekostet. Ahmet Inal

Doch sorgen macht sich der 40-Jährige deswegen nicht: „Da wir eine aggressive Mannschaft sind, gut gegen den Ball arbeiten und ein brutal gutes Spiel nach vorne haben, denke ich, dass auf Meinerzhagen etwas zukommen wird. Wir erwarten trotzdem ein schwieriges Spiel gegen einen guten Gegner und werden das Spiel zu einhundert Prozent ernst nehmen.“

Für das Spiel muss Hassel auf einen seiner Schlüsselspieler verzichten. „Faruk Gülgün, unser Zehner und einer der wichtigsten Spieler in unserer Mannschaft, ist immer noch an den Adduktoren verletzt. Er wird leider definitiv ausfallen. Ansonsten sind alle an Board“, freut sich Inal. Der ersten Phase der Saison schreibt er einen hohen Wert zu: „Wir möchten nicht wie in der letzten Saison einen Fehlstart hinlegen, das hat uns im Endeffekt unsere Aufstiegschancen gekostet. Jetzt wollen wir gut aus der Vorbereitung rauskommen und einen besseren Start in die Saison hinlegen. Dafür muss jeder 110 Prozent geben.“