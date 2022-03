TuS Bövinghausen: Krankenwagen-Einsatz bei Derby-Niederlage

Statt den nächsten Schritt Richtung Oberliga zu machen, kassierte TuS Bövinghausen eine Niederlage und muss womöglich lange auf einen Verletzten verzichten.

Den Freitagabend hatten sich bei TuS Bövinghausen wirklich alle anders vorgestellt. Nicht nur, dass der Ligaprimus der Westfalenliga 2 nach zuvor neun ungeschlagenen Spielen im Heimspiel gegen den FC Brünninghausen beim 0:2 erstmals wieder als Verlierer vom Platz ging. Außerdem verletzte sich Ervin Catic bei einem Foul schwer am Knie und musste mit einem Krankenwagen abgeholt werden.

Ein gebrauchter Abend also für die Bövinghauser, die über das gesamte Spiel zwar mehr Ballbesitz hatten, jedoch kaum Gefahr für das Tor der Brünninghauser ausstrahlten. "Die erste Halbzeit war eigentlich nicht so schlecht. Wenig Torchancen und ein gerechtes 0:0. Aber nach der zweiten Halbzeit ist es ein verdienter Sieg für Brünninghausen. Die machen ein bisschen aus dem Nichts das Tor, aber das Ergebnis geht ohne Frage völlig in Ordnung", blickte ein enttäuschter Sebastian Tyrala auf die Niederlage, will den Blick aber schnell nach vorne richten: "Das müssen wir akzeptieren, den Mund abwischen und uns sammeln."

Trotz der Niederlage ist das Polster der Bövinghäuser noch groß. Grund zur Sorge gab es am späten Freitagabend dann doch. "Was am meisten wehtut ist die Verletzung von Ervin. Das Knie hat schon ziemlich geknackt, wir fürchten das Schlimmste. Punkte kann man immer wiederholen, aber Ervin wird uns wirklich fehlen", zeigte sich Tyrala besorgt ob der Gesundheit seines Spielers. Der Offensivspieler Catic war nach einem Foul in der Schlussphase verletzt liegen geblieben und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Dennoch muss der Blick nach vorne gehen. "Wir haben uns einen guten Puffer rausgearbeitet. Da haben wir jetzt ein bisschen eingebüßt, aber wir können das am Wochenende im Topspiel gegen den Zweiten wieder rausholen", hakte Tyrala das Spiel schnell ab und lenkte die Aufmerksamkeit auf den 24. Spieltag. Am Sonntag in einer Woche ist Bövinghausen bei Verfolger DSC Wanne-Eickel zu Gast.

Als nächstes zum Spitzenspiel beim Zweiten

Gewarnt sind beim Spitzenreiter spätestens nach diesem Spiel aber alle. Der Aufstieg wird trotz des Vorsprungs auf die Verfolger kein Selbstläufer. Und auch Tyrala warnte: "Wir wissen aber auch, dass es in die andere Richtung gehen kann. Jetzt heißt es wirklich sammeln, gut trainieren, und dann wird am Wochenende die Bude brennen in Wanne-Eickel." Wanne-Eickel trifft am Sonntag auf Hagen 11, bei einem Sieg wäre der Bövinghäuser Vorsprung auf sieben Punkte geschrumpft. Und dann kommt am ersten April-Wochenende das Spitzenspiel Zweiter gegen Erster - womöglich mit einer Vorentscheidung für Platz eins.