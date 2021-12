Westfalenliga 2: Brünninghausen will „the best oft the rest“ werden

Nach einem Bomben-Start in die Hinrunde hat der FC Brünninghausen den Kontakt zur Spitze verloren. Das ändert nichts an den Ansprüchen.

Vor der Saison fiel neben dem TuS Bövinghausen der Name eines weiteren Dortmunder Vereins immer wieder, wenn es um die Spitzenplätze, wenn nicht sogar den Aufstiegsplatz ging: Der FC Brünninghausen.

Und dort fand sich der FCB auch am Ende der Hinrunde auch wieder. Platz drei, aber schon acht Punkte Rückstand auf den Tabellenprimus. Den starken Auftakt konnte die Elf von Trainer Rafik Halim nicht bis zum Ende des Jahres durchziehen und musste gegen Ende viele wohl auch vermeidbare Niederlagen hinnehmen. Das sorgt aber nicht für Katerstimmung. Vielmehr will der FCB eine andere Art von Meisterschaft feiern.

FC Brünninghausen-Trainer Rafik Halim über…

… die Hinrunde in der Westfalenliga 2:

„Wir haben einen starken ersten Teil der Hinrunde gespielt und acht Spiel in Folge nicht verloren. Da lief vieles richtig gut. Nur an der Torausbeute mangelte es danach etwas.“

…personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Es kann sein, wenn ein Spieler, der wenig Spielpraxis hat an uns herantritt, wir dann noch einen Zugang vermelden. Aber wir sehen aktuell keinen akuten Handlungsbedarf. Unser Kader, den wir im Sommer zusammengestellt haben, ist gut.“

…die Ziele für 2022:

„In unserer Liga ist klar, wer aufsteigen wird. Der TuS Bövinghausen hat eine krasse Qualität. Der Aufstieg war aber auch nie unser Ziel, das haben wir immer so kommuniziert. Wir wollen nun mit dem zweiten Platz, "the best of the rest" werden. “

…die Vorbereitung:

„Da hängt derzeit noch einiges in den Seilen, weil wir nicht wissen, wie es mit den Hallenturnieren aussieht. Aber auf dem Platz werden wir ab Januar wieder ins Training einsteigen. Mit Westfalia Rhynern, dem SV Schermbeck und dem SC Berchum/Garenfeld haben wir ein anspruchsvolles Testprogramm vor uns."