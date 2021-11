WL 2: Topteams Bövinghausen und Brünninghausen stolpern

In der Westfalenliga 2 rannten TuS Bövinghausen und der FC Brünninghausen der Konkurrenz davon. Jetzt verloren beide ihre Spiele.

Was war denn da in der Westfalenliga 2 am Wochenende los? In zwei Partien fielen 21 Treffer, zudem verloren der TuS Bövinghausen und der FC Brünninghausen beide ihre Partien.

Für den Spitzenreiter aus Bövinghausen war es gar die erste Niederlage im zehnten Spiel. Und das bei der Premiere von Ex-Profi Sebastian Tyrala als neuem Trainer des TuS.

Angetreten mit all den Ex-Profis rund um Kevin Großkreutz, Sebastian Mützel und Migel-Max Schmeling setzte es bei Rot-Weiss Deuten eine hohe 1:4-Klatsche. Zwar konnte Mützel das 0:1 durch Dennis Drepper ausgleichen, doch Moritz Noetzel, Hendrik Löbler und Luca Tomicki ließen den Tabellenersten alt aussehen. Kurios: In neun Begegnungen kassierten Großkreutz und Co. ein Gegentor, jetzt vier an einem Tag.

Trotzdem bleibt der Aufstiegsfavorit an der Spitze, denn auch der erste Verfolger FC Brünninghausen ging leer aus. Das 1:2 zuhause gegen den SC Neheim bedeutete die zweite Saisonniederlage. Jonas Telschow brachte den Favoriten nach 63 Minuten zwar in Führung, doch Neheim gab nicht auf und wurde durch die Treffer von Felix Fleck und Lukas Wulf mit drei Punkten belohnt.

In einer Woche können Bövinghausen und Brünninghausen den Rückschlag wieder vergessen machen. Tus Bövinghausen muss zuhause gegen den FSV Gerlingen ran (Sonntag, 7. November, 15 Uhr). Zeitgleich spielt Brünninghausen beim BSV Schüren.