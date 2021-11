Westfalenliga 2: Irre - unglaubliche 21 Tore in zwei Partien

Wer am Wochenende Spektakel erleben wollte, der hätte sich zwei Spiele in der Westfalenliga 2 aussuchen müssen.

Zwei Spiele, 21 Treffer. So geschehen in der Westfalenliga 2. In der sechsten Liga in Westfalen waren die Tore geöffnet, die Verteidiger nahmen sich eine Auszeit.

Das torreichste Spiel gab es bei der Partie DSC Wanne-Eickel gegen YEG Hassel. 7:4 hieß es nach 90 kurzweiligen Minuten. Und aufgrund der Abfolge der Treffer kam nie Langeweile auf. Omar Jessey brachte Hasel in Führung, dann traf Xhino Kadiu zwei Mal für Wanne-Eickel. Jessey glich zum 2:2 aus, dann war wieder Kadiu an der Reihe - 3:2. Mit dem Pausenpfiff fann das 3:3 - durch ein Eigentor von Daniel Schultz.

Nach dem Wechsel ging es genau so weiter. Christoph van der Heusen traf für die Gastgeber zum 4:3, David Sdzuy erhöhte auf 5:3, Hassel gab nicht auf und verkürzte durch Cihan Yildiz auf 4:5. Erst in der 89. Minute dann die Entscheidung. Das 6:4 durch Luca Robert, dem Sdzuy das 7:4 folgen ließ.

DSC-Trainer Sebastian Westerhoff betonte gegenüber der WAZ: „Die Jungs haben sich durch den Erfolg den freien Abend verdient und werden den Sieg sicherlich ein wenig feiern. Wir haben am Ende wichtige drei Punkte gegen einen starken Gegner geholt."

Zehn Treffer fielen in der Begegnung Borussia Dröschede gegen FC Lennestadt. 7:3 hieß es hier für den Gastgeber. Bis zur 53. Minute war es hier spannend. Sergen Gülbeyaz und Mert Muzak trafen zum 2:0 für Dröschede, vor der Pause glichen Samuel Eickelmann und Florian Friedrichs aus. Nach dem Wechsel dann eine Gala der Hausherren. Patrick Eick und Kingsley Nweke mit einem lupenreinen Hattrick schossen Dröschede mit 6:2 in Front. Robin Wodniok schoss das 7:2, ehe der Schlusspunkt den Gästen durch Friedrichs vorbehalten war.