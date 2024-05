Jimmy Kaparos hat in der U23 des FC Schalke 04 eine tolle Entwcklung genommen. Jetzt steht der nächste Karrierschritt an. Bei S04 oder woanders?

Die U23 des FC Schalke 04 beendet die Saison in der Regionalliga West auf dem fünften Tabellenplatz. Das abschließende 4:0 (2:0) gegen den Absteiger Rot Weiss Ahlen geriet zu einem Schaulaufen für die zehn bereits verabschiedeten Spieler, die im nächsten Jahr nicht mehr für den S04 spielen werden. „Der fünfte Tabellenplatz ist eine tolle Sache für die Jungs“, sagte Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel nach dem Spiel und freute sich für seine Spieler. „Wenn du so eine Saison spielst, dann ist es einfach so, dass mehr auf dich schauen, dann kannst du frei aufspielen und das haben wir in diesem Jahr geschafft.“

Fimpel ist überzeugt davon, dass neben Nelson Amadin auch weitere Spieler ihren Weg in den Profifußball finden werden. „Ich wünsche den Jungs, dass sie eine gute Lösung finden, dass es weitergeht - ein, zwei Ligen höher, auch wenn sie vielleicht nochmal einen Umweg nehmen müssen. Da sind schon ein paar Jungs dabei, die spannend sind.“

Einer, der nicht verabschiedet wurde, ist Jimmy Kaparos. Auch, wenn seine Auswechslung nach einer Stunde Spielzeit gegen den jungen Tristan Osmani vor den Augen von Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga danach aussah. Kaparos, der vor der Saison aus den Niederlanden von der PEC Zwolle zu den Königsblauen zurückgekehrt ist, um sich weiterzentwickeln, umarmte danach lange seinen Trainer Fimpel und den Staff.

Zuvor hatte er den Elfmeter zum 3:0 verwandelt. Sein Abschiedstreffer? „Den Elfmeter hätte er sowieso geschossen“, erklärte Fimpel. „Aber er muss jetzt dann natürlich jetzt selber entscheiden, wo der Weg weitergeht. Aber ich glaube es hat sich gelohnt, zurückzukommen.“

Es sei bei dem defensiven Mittelfeldspieler alles genau so aufgegangen, wie sich das der Verein vorgestellt habe. „Er ist so gereift, er ist ein ganz anderer Spieler als der, der damals von uns gegangen ist“, schwärmte Fimpel. „Ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber U23 wird er nicht mehr spielen.“

Klar ist: In den nächsten Tagen wird es eine Entscheidung geben, ob er einen Lizenzspielervertrag beim S04 unterzeichnet, oder ob sein Glück woanders sucht.