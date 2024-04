Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf plant die neue Regionalliga-West-Saison. Ein Zugang ist fix, eine Vertragsverlängerung auch.

Die Regionalliga-Reservemannschaft des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat den ersten Sommer-Neuzugang für die Saison 2024/2025 verpflichtet: Marius Zentler wechselt vom Oberligisten Sportfreunde Siegen an den Flinger Broich und wird die Zwote zur Saison 2024/25 verstärken. Das gaben die Düsseldorfer offiziell bekannt.

Zentler schaffte bei den Sportfreunden Siegen im Sommer 2022 den Sprung von der U19 in den Seniorenbereich. In dieser Saison kommt der Mittelfeldspieler in der Oberliga Westfalen auf 20 Einsätze (fünf Tore, eine Vorlage).

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum in Düsselödorf, sagt: "Mit Marius konnten wir einen sehr interessanten jungen Spieler bereits frühzeitig für uns gewinnen. Wir sind davon überzeugt, dass sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist und er mit seinen fußballerischen Qualitäten sehr gut in unser Team passt."

Zudem gab die U23 der Landeshauptstädter eine weitere Personalie bekannt: Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Min-Woo Kim für die U23 vorzeitig verlängert. Der 22-Jährige wird also auch in Zukunft für das Regionalliga-Team der Flingeraner auflaufen.

Min-Woo Kim, der seine fußballerische Laufbahn in seinem Heimatland Südkorea begann, wechselte im Sommer 2023 vom SV Werder Bremen II zur U23 der Fortuna. In dieser Saison kommt der Defensivakteur in der Regionalliga West auf 25 Einsätze (zwei Tore, fünf Vorlagen) und hat sich als Stammkraft im Team von Trainer Jens Langeneke etabliert.

Mit der U23 Südkoreas nimmt Min-Woo Kim zudem derzeit am U23-Asien-Cup in Katar teil und spielt dort um die Qualifikation für die Olympischen Spiele, die im Sommer in Paris ausgetragen werden.

"Min-Woo hat in dieser Saison eine beeindruckende sportliche Entwicklung genommen und auf Anhieb eine wichtige Rolle im Team ausgefüllt. Die jüngsten Nominierungen für die südkoreanische U23-Nationalmannschaft sind Beleg für seine konstant starken Leistungen. Wir sind sehr froh, dass Min-Woo seine Zukunft auch weiterhin bei der Fortuna sieht", erklärt Vollmerhausen.