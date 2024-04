Alemannia Aachen muss sich noch etwas gedulden. Vier Spieltage vor dem Saisonende konnten die Kaiserstädter trotz eines Dreiers noch nicht alles perfekt machen.

Heimspiel in Paderborn! Das war die Devise von Alemannia Aachen vor der Begegnung in Ostwestfalen. Und es kam auch so: Rund 4600 Alemannia-Fans begleiteten ihre Mannschaft zum Spiel beim SC Paderborn II.

Und sie sollten am Ende einen 1:0-Sieg feiern. Thilo Töpken schoss das Tor des Tages nach 25 Minuten. Eigentlich hätte es ein Treffer zum perfekten Aufstieg sein sollen. Doch Wuppertal spielte nicht mit.

Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Aufgrund mehrerer Krankheitsfälle im Kader - RevierSport berichtete - wurde das Spiel des Wuppertaler SV gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf abgesagt und somit konnten die Aachener vier Spieltage vor Schluss den Aufstieg in die 3. Liga nicht perfekt machen. Das kann die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus dann am kommenden Wochenende (Samstag, 27. April, 14 Uhr) vor einem ausverkauften Tivoli gegen den 1. FC Bocholt nachholen. Zur Erinnerung: Am 4. November 2023 kassierte Aachen die letzte Niederlage - beim 0:3 in Bocholt. Die Alemannia wird gewarnt sein.

Dabei werden die Aachener noch einmal alles raushauen müssen. Denn gegen Paderborn langte auch eine durchschnittliche Leistung zum Sieg. Der Nachwuchs des Zweitligisten war keinesfalls die schlechtere Mannschaft und machte dem Backhaus-Team das Leben schwer - ohne aber am Ende bestraft zu werden. Die beste Chance vergab Moritz Flotho (70.). Der Paderborner Mittelstürmer bekam das Leder im Strafraum aufgelegt und prüfte Aachen-Torwart Marcel Johnen, der den Ball per Glanztat aus dem Winkel kratzte. Letztendlich langte für Alemannia Aachen das Thilo-Töpken-Tor.

Die Statistik zum Spiel

SC Paderborn II: Schulze - Otto, Gembalies, Ens, Brackelmann (81. Bravo Sanchez) - Pledl (81. Pululu), Wendt (64. Krumme), Kojic, Zambrano (86. Ermolaev) - Flotho, Ansah

Alemannia Aachen: Johnen - Heister, Hanraths, Uzelac, Strujic - Pagliuca (86. Dervisevic), Müller (67. Scepanik), Schwermann - Heinz, Töpken (82. Willms), Afamefuna

Schiedsrichter: Jonah Besong

Tor: 0:1 Töpken (25.)

Gelbe Karten: Ens, Brackelmann, Ansah - Hanraths

Zuschauer: 5046