Der 1. FC Bocholt, aktuell Tabellenzweiter der Regionalliga West hat zwei Spielerverträge verlängert.

Marvin Lorch und Jan Wellers bleiben dem 1. FC Bocholt treu. Die beiden Leistungsträger unterzeichneten neue Verträge am Bocholter Hünting, die jeweils ligaunabhängig gelten. Nach RevierSport-Informationen haben sich die ehemaligen Spieler von Rot-Weiß Oberhausen bis zum 30. Juni 2026 an den 1. FC Bocholt gebunden.

Der 27-jährige Lorch spielt seit 2021 für den Bocholt, wohin er damals vom VfB Homberg wechselte. Mittlerweile hat der Offensivspieler 100 Spiele für die "Schwatten" bestritten, erzielte 24 Tore und bereitete 24 Treffer vor.

Wellers kam vor der laufenden Saison von Fortuna Köln zum 1. FC. Der vorrangig im defensiven Mittelfeld eingesetzte 24-jährige bringt es bislang auf 23 Regionalliga-Spiele (ein Tor, zwei Vorlagen) und zwei Partien im Niederrheinpokal.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation, freut sich über die Zusagen der beiden Eckpfeiler im Team von Trainer Dietmar Hirsch.

Schorch: "Wello und Lorchi sind bei uns absolute Leistungsträger, die sich zu einhundert Prozent mit unserem Verein identifizieren. Daher bin ich sehr glücklich, dass die beiden langfristig bei uns verlängert haben. Marvin und Jan sind wichtige Bausteine für unsere schwarz-weiße Zukunft."

Wellers ergänzt: "Ich freue mich über die Wertschätzung im Verein. Ich fühle mich sehr wohl in Bocholt. Für mich ist es wichtig, weiter Konstanz in mein Spiel zu bekommen und hier in diesem gewohnten, ruhigen Umfeld den nächsten Schritt zu machen. Ich sehe noch sehr viel Potenzial beim 1. FC Bocholt und bin gespannt auf das, was kommt."

Ähnlich sieht es Lorch: "Die Gespräche zwischen den Verantwortlichen und mir waren sehr gut, daher war es für mich keine schwere Entscheidung, zu verlängern. Ich freue mich sehr darauf, den Weg des 1. FC Bocholt weiterhin mitzugehen und mich für die Ziele des Vereins einzusetzen. Wir haben gemeinsam noch viel vor."