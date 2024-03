Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstag - 16. März, 14 Uhr - den SC Wiedenbrück.

Nach zwei Siegen in Folge will die Reserve des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nun gegen den SC Wiedenbrück - Samstag, 16. März, 14 Uhr - nachlegen. Der dritte Dreier in Serie soll folgen.

"Den Jungs ist nach den zwei Siegen mehr Lockerheit anzumerken. Dementsprechend waren die bisherigen Einheiten auch richtig gut. Das war definitiv ein Brustlöser. Jeder Sieg tut einfach gut und ist eine Bestätigung für uns", sagt Eugen Polanski, Trainer der Gladbacher.

Im gleichen Atemzug gibt er aber auch zu verstehen, dass die Siege nicht aus dem Nichts kommen. "Wir haben uns in den vergangenen Trainingsleistungen stetig gesteigert. Und auch unsere Wintervorbereitung war gut. Von daher denke ich, dass die Siege eine Folge unserer guten Trainingsleistungen sind und nicht andersherum", betont Polanski.

Das Hinspiel in Rheda-Wiedenbrück konnten die kleinen Fohlen mit 3:1 für sich entscheiden. In der aktuellen Formtabelle befinden sich die Gäste aus Ostwestfalen allerdings mit vier Siegen und einem Unentschieden zusammen mit Alemannia Aachen auf Platz eins.

Polanski lobt den nächsten Gladbacher Gegner: "Die Wiedenbrücker sind in einer bestechenden Form. Und das, obwohl sie zur Hinserie nicht viel verändert haben, sondern ihr Konzept einfach besser umsetzen. Dementsprechend befinden sie sich in einem Flow, sind eingespielt und werden auf jeden Fall eine harte Nuss sein. Aber auch wir wollen unsere Serie fortsetzen und da weitermachen, wo wir in den vergangenen Spielen aufgehört haben. Somit werden wir mit dem nötigen Selbstbewusstsein in das Spiel gehen und versuchen, es erfolgreich zu gestalten."

Personell kann Polanski am Wochenende wieder auf Julian Korb und Tony Reitz zurückgreifen. Beide konnten diese Woche wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen. Neben dem verletzten Mika Schroers wird somit nur der rotgesperrte Michel Lieder fehlen.