Der 1. FC Bocholt reist am Samstag zum SV Lippstadt. Nach dem 4:1 gegen Velbert will der Tabellenzweite unbedingt nachlegen.

Zehn Spieltage bleiben dem 1. FC Bocholt noch, um den Drei-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Alemannia Aachen wettzumachen. Gesagt sei an dieser Stelle: Ende April kommt es zum Gipfeltreffen auf dem Tivoli - Aachen gegen Bocholt.

Doch bis dies so weit ist, müssen beide Mannschaften ihre Hausaufgaben machen. So wie Aachen am Freitagabend (8. März, 19.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf II und Bocholt am Samstag (9. März, 14 Uhr) beim SV Lippstadt.

Nach dem 4:1-Sieg in der vergangenen Woche gegen die SSVg Velbert wollen die Bocholter um Trainer Dietmar Hirsch in Lippstadt nachlegen.

Dietmar Hirsch über...

... das 4:1 gegen Velbert vergangene Woche: "Es ist ja immer so, dass die Trainingswoche nach einem Sieg von Anfang bis zum Ende freundlicher ist. Wenn man verloren hat, dann müssen die Köpfe an den ersten Tagen erst einmal positiv eingestellt werden. Das mussten wir diesmal nicht tun. Wir wollen die gute Trainingswoche jetzt mitnehmen und in Lippstadt an diese sowie das Velbert-Spiel anknüpfen.

... den Gegner SV Lippstadt: "Respekt haben wir vor jedem Gegner. Aber die Tabelle lügt nicht. Wir sind oben dabei, Lippstadt unten. Aber sie haben jetzt auch zwei Spiele in Folge gewonnen. Wir fahren dort trotzdem hin, um zu gewinnen. Wir wollen unsere Qualität in Lippstadt durchdrücken und einen Dreier einfahren."

... Lippstadts Stürmer Viktor Maier: "Das ist mit Sicherheit ein überdurchschnittlich guter Spieler. Er hat in 21 Spielen zwölf Tore gemacht. Aber ich weiß auch, dass wir gute Innenverteidiger haben. Sie können ihn schon aufhalten. Aber, klar: Viktor Maier ist sehr gefährlich und vielleicht der beste Lippstädter Spieler."

... die Personallage: "Gino Windmüller versucht es, aber sein Fuß macht ihm noch zu schaffen. Dildar Atmaca könnte vielleicht in ein paar Wochen wieder anfangen leicht zu trainieren."

... den Brustlöser Velbert: "Wir haben uns in diesem Jahr mit dem Toreschießen etwas schwer getan. Aber das scheinen wir wieder in den Griff bekommen zu haben. Ich hoffe, dass es so weiter geht. Ob das Velbert-Spiel der Knoten war, der platzen musste, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass die Brust wieder breiter geworden ist. Wir werden in Lippstadt wieder alles reinwerfen müssen - diese Gier, diese Leidenschaft, diese Power."