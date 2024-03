Während sich Rot-Weiß Oberhausen wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet, nutzt Fortuna Köln mit dem 2:1 die Chance im Verfolgerduell.

Rot-Weiß Oberhausen hat wohl die allerletzte Chance im Aufstiegsrennen der Regionalliga West verspielt. Im Verfolgerduell unterlag RWO bei Fortuna Köln nach einer schwachen Leistung mit 1:2.

Fortuna Köln erwischte den besseren Start. Schon nach neun Minuten kam Leon Demaj frei vor Gäste-Keeper Robin Benz an den Ball, schaffte es aber nicht, diesen zu kontrollieren und ins Tor zu befördern. Das war die erste richtig große Chance für die Kölner!

Die Oberhausener wirkten irgendwie lethargisch, nicht griffig genug - einfach schwach in den ersten 25 Minuten. Und die Strafe folgte prompt: Younes Derbali bediente Justin Steinkötter und er brachte die Hausherren nach 23 Minuten mit 1:0 in Führung.

Ein hochverdiente zu diesem Zeitpunkt. Die Fortuna zeigte eine deutliche Reaktion auf das Mittelrheinpokal-Viertelfinal-Aus gegen den 1. FC Düren und die folgende Trennung von Trainer Markus von Ahlen, der gegen Oberhausen interimsweise durch Sportdirektor Matthias Mink ersetzt wurde. Von RWO war in Halbzeit eins nichts zu sehen. Die Mannschaft von Mike Terranova konnte in den ersten 45 Minuten kein einziges Mal gefährlich vor dem Fortuna-Tor kommen.

Die Statistik zum Spiel Fortuna Köln: Weis - Matter (70. Holzweiler), Lanius, Scholz, Derbali - Stanilewicz, Rodrigues-Pires - Budimbu, Demaj (70. Sukuta-Pasu), Batarilo- (90.+2, Langer) - Steinkötter (85. Mika) Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Montag, Öztürk, Stappmann, Fassnacht - Sieben (75. Mai), Ngyombo, Yalcin (61. Donkor), Boche (46. Niemeyer) - Kreyer (75. Rexha), Ezekwem (46. Stoppelkamp) Schiedsrichter: Felix Weller Tore: 1:0 Steinkötter (23.), 2:0 Stanilewicz (79.), 2:1 Mai (85.) Zuschauer: 2386 Gelbe Karten: Demaj - Stappmann

Nach der Halbzeit brachte Terranova Moritz Stoppelkamp. Aber das RWO-Spiel sollte nicht besser werden. Im Gegenteil: Nach einem schlimmen Oberhausener Fehlpass kam Demaj an den Ball und leitete einen Fortuna-Angriff ein, beim Torschuss wirkte RWO-Keeper Benz unsicher, letztlich konnte er den Ball aber klären.

Die Fortuna hatte ein halbes Dutzend an Torchancen, die die Spieler versiebten. So auch Steinkötter (67.), der ganz viel Platz und Zeit hatte und am Ende doch den Abschluss verhaute. Nur drei Minuten später: Demaj legte den Ball schön am Gegenspieler vorbei, war dann eigentlich durch - ihm fehlte aber hier das Tempo, sodass der Ball zur Ecke geklärt werden konnte.

Und dann doch noch das 2:0 für die Fortuna: Adrian Stanilewicz (79.) machte alles klar. Das 1:2 in der 85. Minute durch Sebastian Mai war dann nicht mehr als Ergebniskosmetik in einem eigentlich sehr einseitigen Verfolgerduell.