Viktoria Köln 19:00 Rot-Weiss Essen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Rot-Weiß Oberhausen verliert am 25. Spieltag in der Regionalliga West mit 3:2 bei Eintracht Hohkeppel. Der Aufstieg rückt damit in noch weitere Ferne.

In der Regionalliga West hätte Rot-Weiß Oberhausen mit einem Sieg den Rückstand auf den Tabellenführer MSV Duisburg auf neun Punkte verringern können. Doch das Auswärtsspiel gegen SV Eintracht Hohkeppel geht mit 3:2 verloren. Die drei Gegentore fingen sich die Oberhausener allesamt in der ersten Hälfte (Wirtz 4', Aourir 21', 37') und gingen somit mit einem 0:3-Rückstand in die Pause. "Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen", sagt RWO-Torwart Kevin Kratzsch nach dem Spiel. RWO-Trainer Sebastian Gunkel scheint zwar in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben, jedoch reichen die Treffer von Timur Mehmet Kesim (49') und Moritz Stoppelkamp (66', Elfmeter) nicht, um Punkte mit nach Hause zu nehmen. "Wir haben zwar eine Reaktion gezeigt, aber trotzdem nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Da ist es auch mit einem frühen Tor schwer das 0:3 aufzuholen", blickt Kratzsch auf die zweite Halbzeit zurück. Der Aufstieg scheint nun unerreichbar Mit dieser Niederlage haben die Oberhausener nun 12 Punkte Rückstand auf den MSV Duisburg auf Platz eins. Jetzt muss RWO schon fast alles gewinnen, um nochmal ernsthaft vom Aufstieg träumen zu dürfen. Auch wenn die Ausgangslage nach dem 25. Spieltag im Aufstiegsrennen nicht gut aussieht, hat Keeper Kevin Kratzsch noch nicht alle Hoffnung verloren. "Resthoffnung ist immer da, denn die anderen müssen auch erstmal gewinnen."

Für den Schlussmann von Rot-Weiß Oberhausen ist es jetzt wichtig, weiter nach vorne zu schauen. "Wir gewinnen jetzt einfach weiter und versuchen die nächsten Spiele gut zu spielen und dann sehen wir weiter. Wir haben noch ein wichtiges Spiel im Pokal, da liegt jetzt der Fokus drauf." Ein Weiterkommen im Niederrhein-Pokal gegen Rot-Weiss Essen (22. März) wäre eine versöhnliche Überraschung. Am nächsten Spieltag der Regionalliga West trifft Rot-Weiß Oberhausen im Heimspiel auf die Zweitvertretung des SC Paderborn, welche gerade den elften Tabellenplatz belegt (15.03., 14 Uhr). Nach fünf sieglosen Partien muss RWO dann endlich wieder einen Dreier einfahren, um im Aufstiegsrennen relevant zu bleiben.

Zur Startseite