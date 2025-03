In der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga waren an diesem Wochenende auch wieder die B-Junioren gefordert. Für die Revier-Klubs lief es nicht gut.

Der vierte von insgesamt zehn Spieltagen stand an diesem Wochenende in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga bei den B-Junioren auf dem Programm.

Für die Revier-Klubs Borussia Dortmund und VfL Bochum, die beide in der Gruppe A unterwegs sind, war es ein Spieltag zum Vergessen. Denn der BVB musste beim 1:2 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach die erste Niederlage in der Hauptrunde einstecken.

Besonders bitter: Der entscheidende Treffer der Fohlen durch Can Armando Güner fiel erst in der Nachspielzeit (90.+1). In der ersten Halbzeit waren die Gladbacher durch Jakub Peret früh in Führung gegangen (7.), Marwan Mirza erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (14.).

Wie die Dortmunder kassierte auch der VfL Bochum eine Pleite. Mit 1:2 (0:2) unterlag das Team von Trainer Simon Schuchert Union Berlin. Lasse Isbruch konnte für die Bochumer lediglich verkürzen (53.), nachdem sie zur Pause bereits mit 0:2 in Rückstand gerieten. Der VfL bleibt damit sieglos in der Hauptrunde und belegt weiter den sechsten und gleichzeitig letzten Rang in der Gruppe.

1:4-Pleite - Schalke muss weiter auf ersten Sieg warten

Der FC Schalke musste in der Gruppe B daheim gegen Hannover 96 ran und wollte sich den ersten Dreier sichern. Doch es sollte wieder nicht sein. Mit 1:4 (0:2) verloren die Königsblauen, die damit auf dem letzten Platz in ihrer Staffel verharren, gegen die Niedersachsen. Jonas Dieckmann erzielte den Ehrentreffer für S04 (86.).

Auch die weiteren Vereine aus dem Ruhrgebiet, die in der Liga B an den Start gehen, blieben sieglos. Bereits am Samstag ging Rot-Weiss Essen in einer wilden Partie gleich dreimal gegen den VfL Osnabrück in Führung, um dann am Ende doch nur mit einem Zähler dazustehen. 3:3 (2:2) lautete das Endergebnis.

Der MSV Duisburg holte gegen Bayer Leverkusen einen Punkt, nachdem man bereits nach drei Minuten zurück lag. Jonah Maltzahn (58.) besorgte den Duisburger Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Rot-Weiß Oberhausen musste sich Fortuna Düsseldorf mit 1:3 (1:2) geschlagen geben und die erste Niederlage in der Hauptrunde nach drei Siegen zum Auftakt hinnehmen.