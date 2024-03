Der 1. FC Bocholt kann den kleinen Patzer von Alemannia Aachen nutzen und den Abstand auf Platz eins wieder verkürzen. Im Keller feierte Lippstadt einen wichtigen Sieg.

24. Spieltag in der Regionalliga West. Für Tabellenführer Alemannia Aachen endete beim SV Rödinghausen nach neun Siegen in Folge eine Serie. Die Chance also für die Verfolger, Boden Gut zu machen. (Zum Spielbericht)

Rot-Weiß Oberhausen war im Einsatz und bei Fortuna Köln gefordert. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Fortuna-Trainer Markus von Ahlen zeigte RWO erneut, warum es für das Kleeblatt in diesem Jahr nicht zum Aufstieg reicht. Die Fortuna hingegen hält mit dem Dreier noch Sichtkontakt zur Spitze. (Zum Spielbericht)

Verfolger 1. FC Bocholt wollte gegen Kellerkind SSVg Velbert nach zuletzt nur einem Sieg aus sechs Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Doch zunächst strauchelten die Bocholter weiter. Mit der ersten richtigen Chance der Gäste versenkte Robin Hilger einen Abpraller im Kasten der Gastgeber und brachte die SSVg in Führung (16.). Doch der FCB reagierte gut und glich durch Top-Torjäger Malek Fakhro (33.) aus.

In die zweite Hälfte startete Bocholt besser und hatte das Spiel unter Kontrolle. Die Konsequenz: Bogdan Shubin (55.) brachte den Tabellenzweiten in Führung, Marc Beckert erhöhte auf 3:1 (69.), Raphael Assibey-Mensah setzte mit dem 4:1 den Schlusspunkt (76.). Damit ist der 1. FC Bocholt wieder auf drei Punkte an Alemannia Aachen dran.

Ein richtiger Abstiegskracher stieg indes im Wersestadion, wo Rot Weiss Ahlen den SV Lippstadt empfing. Den Ahlener Blitzstart durch einen abgefälschten Schuss von Özkara (5.) konterte der SVL noch vor der Pause durch Viktor Maier (31.) und Niek Munsters (44.) und feierte einen 2:1-Auswärtssieg.

Der 1. FC Düren hatte sich gegen den SC Wiedenbrück viel vorgenommen, musste allerdings eine böse Klatsche hinnehmen. Nach einer frühen 1:0-Führung für den FCD durch Petar Lela (5.) nahm Wiedenbrück das Spiel in die Hand und schoss die Hausherren zunächst mit 5:1 ab. VfL Bochum-Leihgabe Mats Pannewig traf doppelt, zudem netzten Phillip Aboagye, Dominique Domroese und Joker Niklas Szeleschus. In den Schlussminuten traf Düren sogar nochmal doppelt, es blieb aber bei der 3:5-Heimniederlge.

Borussia Mönchengladbach II siegte durch einen späten Boteli-Doppelschlag mit 2:0 gegen den FC Wegberg-Beeck, Fortuna Düsseldorf II gewann gegen den FC Gütersloh ebenfalls 2:0.