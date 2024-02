Die SSVg Velbert schickt ein Lebenszeichen im Abstiegskampf der Regionalliga West. Nach dem 3:2-Sieg gegen Rot Weiss Ahlen bleiben Velbert noch Chancen für den Klassenerhalt.

Die Zeichen vor dem Regionalliga West Kellerduell der SSVg Velbert gegen Rot Weiss Ahlen standen schlecht für den Tabellenletzten aus Velbert. 14 Punkte betrug die magere Ausbeute aus 21 Spielen.

Ein Sieg gegen den 16. Ahlen musste zwingend her, um Anschluss zu halten. Lange sah es danach aus, als würde in der IMS Arena eine Punkteteilung erfolgen. Doch Robin Hilger erlöste die SSVg in der 84. Minute, die sich damit im Kampf um den Klassenerhalt zurückmeldet.

Zumindest für eine Nacht wanderte die Rote Laterne aus Velbert zum SV Lippstadt, zwei Punkte beträgt der Abstand des Aufsteigers zu Rot Weiss Ahlen nur noch. Weitere Kellerteams spielen noch am Samstag (22. Februar) und könnten den Abstand auf die Sport- und Spielvereinigung wieder vergrößern.

Bereits bei der 1:2-Niederlage gegen den SC Fortuna Köln zeigte die Mannschaft ein anderes Gesicht, als noch in der Hinrunde. Velberter Vorstandsboss Oliver Kuhn sprach vor der Flutlicht-Partie gegen die Rot Weissen von einem "ersten Endspiel, das wir unbedingt gewinnen wollen."

Ich bin in der Pause lauter geworden, aber nur, weil ich betonen wollte, was vor den eigenen Fans möglich ist Andre Adomat

Und das gelang vor 845 Zuschauern bei nass-kaltem Wetter auch. Interimsweise stand Andre Adomat an der Seitenlinie der SSVg. So begründete er die Leistungssteigerung seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte: "Ich bin in der Pause lauter geworden, aber nur, weil ich betonen wollte, was vor den eigenen Fans möglich ist. Dann haben die Jungs auch Gas gegeben."

Sichtlich erleichtert, aber auch stolz zeigte sich der Interimscoach: "Es ist Wahnsinn, was die Jungs aktuell leisten. Sie verbreiten eine gute Stimmung und konnten sich endlich mal belohnen."





Mit Blick auf die kommenden Wochen sagt Adomat: "Die Jungs geben weiter Knallgas. Da erwartet uns noch viel." Am Samstag (2. März) müssen die Velberter zum Tabellenzweiten 1. FC Bocholt.

Wer in den nächsten Spielen an der Linie steht ist noch unklar. Die Trainersuche erweist sich derweil als herausfordernd. SSVg-Vorstand Oliver Kuhn dazu nach dem Sieg über Ahlen: "Wir werden uns mit dem Mannschaftsrat zusammensetzen und gemeinsam entscheiden, wie wir die nächsten Wochen angehen."