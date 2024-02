Die Fans von Alemannia Aachen haben beim Auswärtsspiel auf Schalke keine gute Visitenkarte hinterlassen. Jetzt meldet sich der Verein zu Wort.

Beim Auswärtsspiel auf Schalke (3:2) haben sich Fans von Alemannia Aachen daneben benommen.

Sie beschädigten die Toiletten im Gästebereich des Parkstadions. Es gab Schmierereien an Wänden, Türen und Spiegeln. Ebenso wurde ein Seifenspender in Brand gesetzt. Hinzu kam eine Rauchbombe, die in die Toilette geworfen wurde.

Inzwischen seien die Täter identifiziert. Es habe sich nicht um Fans aus der organisierten Fanszene gehandelt, sondern um zwei jugendliche Einzeltäter. Das schrieb Aachens Aufsichtsratschef Marcel Moberz in einer Stellungnahme auf Facebook.

"2 Halbstarke (ZWEI), deren Daten bekannt sind, die KEINER Gruppierung angehören, haben heute eine Toilette zerlegt. Dadurch steht die Alemannia in einem schlechten Licht da und die Presse schreibt über „DIE Alemannia Fans“", ärgerte sich Moberz. Das habe ihm überhaupt nicht gefallen.

Sein Urteil: "Das sind keine Fans. Das sind Vollpfosten, die wir nicht in unserer Fanschaft haben möchten. Da ist jeder Einzelne gefordert, solche Aktionen sofort zu unterbinden." Und er geht auch nochmal darauf ein, warum Schalke der Alemannia keinen Tausch der Blöcke angeboten hat, um noch mehr Aachener Fans ins Stadion zu lassen. "Wundert es jemanden, dass man z.B. einen Heimbereich nicht tauschen möchte oder viel Polizei auffährt? Das hat man solchen Idioten zu verdanken."

Alemannia Aachen: Vandalen werden in Regress genommen

Moberz kündigte an, die beiden mutmaßlichen Täter in Regress zu nehmen und auch vereinsintern zu sanktionieren." Die Daten der Beiden sind bekannt, Rechnung, Sanktionen etc werden umgehend umgesetzt. Punkt", schrieb er.

Aber er bedankte sich auch bei den vielen friedlichen Fans: "Das Wetter war ebenfalls furchtbar und da muss man doppelt dankbar sein, dass so viele geile Leute eine unfassbar gute Stimmung verbreitet haben! Danke dafür."

Auch auf die sportliche Situation ging er kurz ein: "Das Ende des Spiels war natürlich der absolute Hammer - ich denke Schalke kann froh sein, dass sie bis Spielende mit 11 Mann auf dem Platz stehen durften. Eine technisch und spielerisch gute Mannschaft. Bei uns hat mir der Kampf gefallen. Der Spannungsbogen hat mich zwar wieder Jahre meines Lebens gekostet, aber was tut man nicht alles für diesen Verein!!?!"