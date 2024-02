Fortuna Köln schießt sich beim Nachholspiel in Wegberg aus der kleinen Ergebniskrise. Kevin Holzweiler debütiert, Henri Matter überragt.

Krisengipfel in der Regionalliga West! In der Nachholpartie vom 19. Spieltag zwischen dem FC Wegberg-Beeck und Fortuna Köln trafen zwei Sorgenkinder der Liga aufeinander. Die Fortuna hatte vor dem Duell seit vier Spielen nicht gewonnen, Beeck wartete fünf Spiele auf einen Dreier. Am Ende konnten die Kölner einen deutlichen 5:1-Sieg feiern.

Für den Aufsteiger aus dem Kreis Heinsberg war es das erste Spiel nach der Entlassung von Trainer Mark Zeh. Mike Schmalenberg betreute die Beecker. Und auch bei den Gästen gab es ein Debüt: Der ehemalige RWE-Spieler Kevin Holzweiler gab seinen Pflichtspielauftakt für die Fortuna im Waldstadion.

Und für Holzweiler war es ein nahezu perfekter Einstieg. Knapp elf Minuten waren gespielt, da hatten die Kölner bereits zwei Treffer und der Neuzugang seine erste Torbeteiligung. Nach dem 1:0 durch Danny Breitfelder (8.) legte Holzweiler für Henri Matter auf, der den zweiten Treffer nachlegte (11.).

Doch die Kölner waren noch nicht fertig und überrollten die überforderten Hausherren in der Anfangsphase komplett: In der 18. Minute scheiterte Holzweiler noch am Beecker Keeper Ron Meyer, doch Matter verwertete den Abpraller zu seinem zweiten Treffer. Das 4:0 für die Fortuna markierte dann Stipe Batarilo. Immerhin: Per Elfmeter brachte Shpend Hasani die Beecker noch auf die Anzeigetafel (37.) - der 1:4-Pausenstand.

Die zweite Halbzeit bot den Zuschauern dann deutlich weniger Höhepunkte. Während sich Fortuna Köln auf Spielkontrolle konzentrierte, fand Wegberg.Beeck viel zu wenig in der Offensive statt. Den Schlusspunkt setzte ein Kölner Edeljoker: Richard Sukuta-Pasu, der für Holzweiler kam, traf zum 5:1 (81.).

Am kommenden Samstag (17. Februar, 14 Uhr) empfängt Fortuna Köln im heimischen Südstadion Schlusslicht SSVg Velbert - ebenfalls kurz nach einem Trainerwechsel. Für den FC Wegberg-Beeck geht es zur gleichen Zeit zum 1. FC Düren.

So haben sie gespielt:

Wegberg-Beeck: Meyer - Ohno (22. Hühne), Schlosser, Pluntke - Pesch, Wilms (46. Torrens), Vinci (61. Stromberg), Braun (61. Fensky) - Bornemann, Kleefisch (86. Abe), Hasani.

Fortuna Köln: Weis - Langer, Scholz, Lanius (62. Rodrigues Pires), Ernst (83. Mika) - Batarilo (62. Budimbu), Stanilewicz, Eze, Matter - Holzweiler (74. Sukuta-Pasu), Breitfelder (62. Steinkötter).

Tore: 0:1 Breitfelder (8.), 0:2 Matter (11.), 0:3 Matter (18.), 0:4 Batarilo (24.), 1:4 Hasani (37., FE), 1:5 Sukuta-Pasu (81.).

Schiedsrichter: Alexander Schuh.

Gelbe Karten: Hasani - Langer.