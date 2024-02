Zwei Spiele, zwei Siege: Ersan Parlatan hat einen perfekten Start als Cheftrainer beim Wuppertaler erwischt.

Nach dem Heimdreier gegen den FC Schalke 04 II konnte der Wuppertaler SV auch im ersten Auswärtsspiel unter Trainer Ersan Parlatan gewinnen.

Beim SV Rödinghausen überzeugte der WSV mit einem 4:0-Erfolg. Kevin Hagemann (2), Tim Korzuschek und Kapitän Lion Schweers trafen für die Rot-Blauen, die aktuell sieben Punkte hinter dem Spitzenduo Alemannia Aachen und 1. FC Bocholt liegen.

"Wir sind sehr erleichtert, glücklich und froh, dass wir hier eine so souveräne Partie an den Tag gelegt haben. In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe - bis zum 1:0. Danach waren wir die bessere Mannschaft und haben zum richtigen Zeitpunkt das Momentum genutzt, mit einer 2:0-Führung in die Kabine zu gehen. Danach war die Art und Weise, wie wir es zu Ende gespielt haben, dass wir hoch angelaufen sind und immer wieder den Gegner vor Probleme gestellt haben, viele Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte hatten, sehr souverän und sehr gut durchgespielt. Wir sind auf einem guten Weg und froh und erleichtert, die drei Punkte mitnehmen zu können", wird Parlatan bei der "Wuppertaler Rundschau" zitiert.

Farat Toku, der Trainer SV Rödinghausen, meinte: "Glückwunsch an den Wuppertaler SV. Ich glaube, die ersten 25, 30 Minuten waren wir spielbestimmender. Wir haben Wuppertal vor große Probleme gestellt. Du gehst mit 0:2 in die Kabine, obwohl du eigentlich relativ gut im Spiel warst. Wir haben etwas geändert und hatten dann den Lattenschuss. Dann fällt schnell das 0:3 und dann ist es schwer, gegen so eine erfahrene Mannschaft zurückzukommen. Ich wünsche dem WSV alles Gute."

Tom Geerkens musste verletzt runter. Parlatan berichtete in der "WR": "Der Knöchel ist dick geworden. Ich weiß nicht, ob es ein Schlag war oder er umgeknickt ist. Ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm ist. Wir müssen abwarten."

Für den WSV geht die Aufholjagd mit einem Heimspiel (Freitag, 16. Februar, 19.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln weiter.

Die Statistik zum Spiel

SV Rödinghausen: Weber - Flottmann, Hippe, Bajric, Kurzen, Dacaj, Safi, Choroba, Tia, Horn, Hober.

Wuppertaler SV: Grave - Geerkens, Demming, Hagemann, Hanke, Göckan, Korzuschek, Schweers, Dams, Terrazzino, Benschop.

Schiedsrichter: Jonah Samuel Nije Besong

Tore: 0:1 Hagemann (29.), 0:2 Hagemann (45.+1), 0:3 Korzuschek (51.), 0:4 Schweers (61.)

Zuschauer: 478