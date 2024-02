Holstein Kiel 13:30 FC Schalke 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

In der Regionalliga West bahnt sich ein enges Rennen um den Titel des Torschützenkönigs an. Doch wie sieht es in den anderen Regionalligen Deutschlands aus?

Zuletzt hatte sich RevierSport angeschaut, wer sich abseits des Spitzenduos Alemannia Aachen und 1. FC Bocholt im Westen in den anderen Regionalligen auf Drittligakurs befindet. Nun sind die besten Torjäger der jeweiligen Ligen an der Reihe. Im Westen thronen mit zwölf Treffern aktuell noch Justin Diehl und Kevin Goden an der Spitze. Doch wie lange noch? Diehl stand zuletzt regelmäßig im Kader der Profis des 1. FC Köln. Goden stürmte bis zur Winterpause für den 1. FC Düren, hat sich nun aber Drittligist Waldhof Mannheim angeschlossen. Dahinter lauert der Wuppertaler Charlison Benschop (elf Tore). Gleichauf sind außerdem Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Anton Heinz (Alemannia Aachen) und Moritz Stoppelkamp (Rot-Weiß Oberhausen). Auch Viktor Maier (SV Lippstadt 08), Damjan Marceta (Wuppertaler SV), Patrik Twardzik (FC Gütersloh) und Ömer Uzun (Rot Weiss Ahlen) haben sich mit jeweils neun Saisontreffern in Position gebracht. Regionalliga Nord: Hannover-II-Kapitän marschiert vorneweg In der Regionalliga Nord gibt es an Torjäger Lars Gindorf kein Vorbeikommen. Der Kapitän des Tabellenführers Hannover 96 II hat in 19 Spielen 18 Mal getroffen. Stanislav Fehler, aktiv für die Zweitvertretung von Holstein Kiel, kommt auf 13 Tore in 18 Spielen. Auf Rang drei folgt Meppens Marek Janssen (elf Tore, 17 Spiele). Regionalliga Nordost: Ex-Schalker führt die Torjägerliste an Mit Rufat Dadashov ist ein alter Bekannter aktuell bester Torjäger der Regionalliga Nordost. 13 Tore in 16 Spielen hat der ehemalige Stürmer von Schalke II und des SC Preußen Münster auf dem Konto. Ihm folgen Greifswalds Soufian Benyamina (zwölf Tore, 20 Spiele) und der Cottbuser Tim Heike (zwölf Tore, 18 Spiele). Regionalliga Südwest: VfB Stuttgart II stellt zwei Top-Torjäger Gleich zwei der drei besten Torjäger der Liga spielen für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Zum einen der Führende der Torjägerliste, Dejan Galjen. 15 Mal traf er in 19 Partien. Zum anderen wäre da auch der Zweitplatzierte - Raul Paula (14 Tore in 21 Spielen). Allerdings muss er sich den zweiten Rang mit Phil Harres vom FC Homburg teilen, der auf die gleiche Bilanz kommt. Regionalliga Bayern: Frankenderby auch in der Torjägerliste In Bayern dominieren schließlich die zweiten Mannschaften des 1. FC Nürnberg und von Greuther Fürth. Bester Torjäger ist Club-Offensivmann Julian Kania, der es auf 15 Tore in 18 Spielen bringt. Platz zwei teilen sich der Fürther Ricky Bornschein und Nürnbergs Eliot Muteba. Beide stehen bei zwölf Treffern, wobei Bornschein nur 20 Spiele benötigte. Muteba stand 21 Mal auf dem Feld.

