Der FC Wegberg-Beeck hat seinen Trainerstab sehr prominent erweitert. Ein ehemaliger Bundesliga-Torwart kommt.

Christofer Heimeroth ergänzt das Torwarttrainer-Team des FC Wegberg-Beeck.

Der 42-jährige Heimeroth war zuletzt Teammanager und Leiter der Lizenzabteilung bei Borussia Mönchengladbach. Zwischen 2006 und 2018 stand er in 79 Pflichtspielen in der 1. und 2. Bundesliga im Tor der Fohlen.

Für den FC Schalke 04 absolvierte Heimeroth immerhin neun Bundesligaspiele. Für die Zweitvertretung der Königsblauen stand er 87 Mal im Kasten.

"Der Kontakt zu Heimeroth ist durch Werner Tellers, unserem Hauptsponsor, entstanden. Sie kennen sich noch aus gemeinsamen Gladbacher Zeiten. Christofer wird bei uns Thorsten Matt unterstützen. Wenn Thorsten mal beruflich verhindert ist, kommt Christofer ins Spiel", erklärt Mark Zeh, Cheftrainer des FC Wegberg-Beeck gegenüber RevierSport.

Zeh will der Heimeroth-Personalie auch nicht zu viel Fokus geben. Denn dieser liegt ganz klar auf dem Klassenerhalt in der Regionalliga West. Aktuell steht Beeck auch noch über dem Strich. Doch der Start ins neue Jahr ging in die Hose - 2:3 unterlag der FC Wegberg-Beeck bei Fortuna Düsseldorf II.

"Wir haben jetzt 19 Punkte nach 17 Spielen. Wenn mir vor der Saison jemand dieses Szenario vorhergesagt hätte, hätte ich gerne unterschrieben - mit dem Zusatz von drei Punkten gegen Düsseldorf. Das hat leider nicht geklappt", sagt Zeh.

Geklappt hat es zuletzt auch mit zwei Spielen nicht. Sowohl bei Rot Weiss Ahlen als auch beim SV Lippstadt sind die Partien der Beecker abgesagt worden.

Zeh zeigt dafür wenig Verständnis. "Wir haben Februar und über zehn Grad Celsius. Ich weiß nicht, wann wir dann spielen sollen. Bei dem aktuellen Wetter kann ich die Spielabsagen nicht nachvollziehen", ärgert sich der ehemalige Profi der Sportfreunde Siegen.

Für Beeck geht es nun mit zwei Heimspielen gegen die Topteams des 1. FC Bocholt und Fortuna Köln weiter. "Das sind natürlich Kracher. Aber für den Klassenerhalt müssen wir auch mal Punkte gegen die Großen der Liga holen", betont Zeh.