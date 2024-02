Der 1. FC Bocholt hat nach zwei Torhütern noch einen Neuen präsentiert: Für das zentrale Mittelfeld kommt ein Talent, das bei Borussia Dortmund ausgebildet wurde.

Der 1. FC Bocholt war am Donnerstag nochmal richtig aktiv auf dem Transfermarkt. Mit Vasco Walz stellte der Spitzenreiter der Regionalliga West neben zwei Torhütern ein vielversprechendes Talent vor, das zuletzt vereinslos war. Zu den Vertragsdetails machte der 1. FCB keine Angaben.

"Mit Vasco bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten, sehr talentierten jungen Spieler dazu. Er möchte bei uns den nächsten Schritt gehen. Wir sehen großes Potenzial, ihn zusammen mit unserem Verein weiterzuentwickeln und sind glücklich, dass der Wechsel so kurzfristig noch über die Bühne gehen kann", wird Bocholts Geschäftsführer Sport Christopher Schorch auf der Internetseite des 1. FCB zitiert.

Walz ist ein 19 Jahre alter zentraler Mittelfeldspieler, der von 2016 bis 2019 in der Jugend des Karlsruher SC unterwegs war. Danach zog es ihn zu Borussia Dortmund, wo er erst für die U17 und vom Sommer 2021 bis zum Sommer 2023 für die U19 spielte.

In der U19-Bundesliga-West absolvierte Walz 31 Spiele (drei Vorlagen). Dazu spielte er 16 Mal in der Uefa Youth League, wobei ihm ein Tor gelang. Im Sommer 2023 wurde Walz dann vereinslos.

1. FC Bocholt hatte Walz schon im Sommer auf dem Zettel

Schon da habe ihn Bocholt auf dem Zettel gehabt, wie Cheftrainer Dietmar Hirsch verriet. "Vasco war schon im vergangenen Sommer sehr interessant für uns, als ein Transfer aber noch nicht geklappt hat. Nun freuen wir uns, dass er bei uns ist."

Weiter sagte er: "Beim BVB in der U19 hat er fast alle Spiele auf höchstem Niveau gespielt. Wir werden ihm dabei helfen, im Herrenbereich anzukommen. Aufgrund seiner Qualität, seiner Einstellung und seines Charakters gehe ich davon aus, dass er uns sofort helfen können wird. Vasco passt perfekt zum Bocholter Weg mit jungen, hungrigen Spielern, die weiterkommen wollen."

Walz selbst freut sich auf die Rückrunde in der Regionalliga West, in der der 1. FC Bocholt um den Aufstieg in die 3. Liga spielt. "Ich bin sehr glücklich, Teil des Teams zu werden. Ich werde mein Bestes geben, um der Mannschaft zu helfen. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen des 1. FC Bocholt für das Vertrauen bedanken und will es mit guten Leistungen zurückzahlen."