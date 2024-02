Der FC Wegberg-Beeck hat im Abstiegskampf der Regionalliga West nachgelegt. Zwei Spieler kommen per Leihe - und beide kenne die Liga bereits.

Am Donnerstag verkündete Regionalliga-West-Klub FC Wegberg-Beeck, dass gleich zwei Neue per Leihe bis Saisonende kommen. Zum einen Timo Bornemann, der zuletzt beim FC Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost unter Vertrag stand.

Bornemann hatte sich früh in der Saison einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und hat seitdem in Cottbus nicht mehr den Anschluss gefunden. In dieser Saison stehen nur drei Ligaeinsätze als Joker und zwei Spiele von Beginn an im Landespokal in seinem Portfolio.

"Für alle Seiten ist es wichtig, dass Timo Spielpraxis sammeln kann und in einen Rhythmus kommt. Der Anfang hier bei uns mit der Verletzung war schwer für ihn, deshalb haben wir eine Lösung gesucht, die für ihn als Mensch und als Spieler das Beste ist", wird Energie-Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz auf der Internetseite der Cottbuser zitiert.

Bornemann, ein 23-jähriger Offensivspieler, durchlief unter anderem die Jugendabteilung von Fortuna Düsseldorf. Von der zweiten Mannschaft der Fortunen zog es ihn im Sommer 2021 zur Reserve von Borussia Dortmund, für die er 25 Spiele in der dritten Liga absolvierte. Im vergangenen Sommer ging es dann nach Cottbus, von wo aus er nun nach Nordrhein-Westfalen zurückkehrt.

Innenverteidiger Merlin Schlosser kommt aus Kassel

Der zweite Neue bei den Beeckern ist Merlin Schlosser. Auch der 22 Jahre alte Innenverteidiger konnte sich bei seinem Verein Hessen Kassel noch nicht durchsetzen, stand in 21 Regionalliga-Spielen nur fünfmal auf dem Feld.

"Die Einsatzzeiten von Merlin in der Hinrunde waren weder für ihn noch für uns zufriedenstellend. Mit der nahenden Rückkehr von Hendrik Starostzik wird die Konkurrenzsituation auf der Innenverteidiger-Position auch nicht leichter für Merlin", wird KSV-Geschäftsführer Sören Gonther auf der Vereinshomepage zitiert.

Den Beeckern könnte er dagegen weiterhelfen. "Beim FC Wegberg-Beeck hat er gute Gelegenheiten sich sportlich weiterzuentwickeln", sagte Gonther zuversichtlich.

In der Regionalliga West kämpft der FC Wegberg-Beeck gegen den Abstieg, hat nach 17 Spielen 19 Punkte auf dem Konto. Das anstehende Auswärtsspiel bei Rot Weiss Ahlen am Samstag, 3. Februar, wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.