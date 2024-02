Regionalligist Rot Weiss Ahlen hat im Abwehrzentrum noch einmal nachgelegt. Es kommt ein Hüne aus der zweiten kroatischen Liga.

Rot Weiss Ahlen hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Regionalliga-West-Vertreter am Donnerstag mitteilte, kommt Jakov Karabatic vom kroatischen Zweitligisten HNK Vukovar 1991 als Verstärkung für das Abwehrzentrum. Mit 1,97 Metern bringt der Kroate Gardemaß mit.

"Er wird uns in der Defensive auf jeden Fall weiterhelfen", wird der Sportliche Leiter Orhan Özkara auf der Internetseite der Wersestädter knapp zitiert. Karabatic bringt unter anderem die Erfahrung aus sieben Einsätzen in der kroatischen zweiten Liga mit. Zuletzt präsentierte er sich im Training sowie im Test gegen die Hammer SpVg (2:0).

Co-Trainer Salman Sonkaya, der aktuell angeschlagenen Chefcoach Björn Joppe vertritt, äußerte sich ausführlicher: "Wir sind überglücklich, dass wir Jakov Karabatic für die RWA-Familie gewinnen konnten. Jakov wird unsere Optionen in der Defensive erweitern, uns durch seine Physis, Zweikampfhärte, Energie und fußballerischen Qualitäten direkt weiterhelfen können. Er hat eine gute Athletik und ist auf dem Platz sehr präsent."

Bis zu seinem ersten Einsatz wird sich der 23 Jahre alte Karabatic aber noch gedulden müssen. Das für Samstag, 3. Februar, 14 Uhr, angesetzte Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck wurde abgesagt.

"Aufgrund der unbespielbaren Platzverhältnisse wurde das für kommenden Samstag geplante Heimspiel gegen den FC Wegberg Beeck abgesagt. Die Stadt Ahlen sperrte den Rasenplatz am heutigen Tag erneut, wodurch eine Austragung der Partie nicht möglich ist. Ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest", schrieben die Wersestädter dazu.

Eng getaktete Wochen für Rot Weiss Ahlen

Dafür steht nun fest, wann Rot Weiss Ahlen sein in der Hinrunde abgesetztes Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II nachholen wird. Das Spiel findet am Dienstag, 13. Februar, 19:30 Uhr im Wersestadion statt.

Zuvor empfängt Ahlen am Mittwoch, 7. Februar, den SV Rödinghausen - ebenfalls zu einem Nachholspiel. Los geht es um 19:30 Uhr. Am Samstag, 10. Februar, steht dann auch schon um 14 Uhr das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des SC Paderborn an.