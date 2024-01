Rot-Weiß Oberhausen kam im Nachholspiel bei Borussia Mönchengladbach nicht über ein torloses Remis hinaus. Zu wenig für die RWO-Ambitionen.

Im vierten Anlauf konnte das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach II und Rot-Weiß Oberhausen schließlich erfolgreich durchgeführt werden. Am Ende fielen keine Tore.

Das Spiel begann mit einem Schockmoment: Nach gerade einmal drei gespielten Minuten wurde es still im Grenzlandstadion. Julian Korb blieb nach einem Zweikampf am Mittelkreis liegen. Der ehemalige Profi hatte sich scheinbar eine Kopfverletzung zugezogen. Glücklicherweise stand Korb aber wieder auf – doch eine Auswechselung war unvermeidbar. Noah Andreas ersetzte den 31-jährigen Korb.

Unfassbar, aber wahr: Nur wenige Minuten später, in der 10. Minute, musste Mika Schroers verletzungsbedingt runter – Cagatay Kader ersetzte den Angreifer.

Was die beiden Mannschaften fortan in Halbzeit eins anboten, war Fußball-Magerkost. Es kam kaum zu Abschlüssen – und wenn, dann verfehlten diese ganz deutliche ihre Ziele. Es ging mit einer gerechten Nullnummer in die Halbzeitpause.

Und der zweite Durchgang begann auf jeden Fall vielversprechend: Jacob Italiano (49.) durfte unbedrängt auf den RWO-Sechzehner zulaufen und schloss aus rund 16 Metern flach ab, die Kugel rollte nur wenige Zentimeter am rechten Torpfosten vorbei, Schlussmann Robin Benz wäre nicht mehr rechtzeitig in die Ecke gekommen. Die dickste Möglichkeit des Spiels gehörte bis dato den Gladbachern.

RWO wurde dann auch endlich gefährlich: Christian März (59.) versuchte es aus der Distanz, sein Schuss wurde noch abgefälscht und verfehlte das Tor nur knapp – da fehlte nicht viel.

RWO drückte in der Schlussphase in Überzahl -Tony Reitz sah Gelb-Rot – und kam auch zu guten Chancen. Gladbachs Torwart Maximilian Brüll parierte allen voran in der 85. Minute – gegen Michel Niemeyer – und in der 87. Minute – gegen Moritz Stoppelkamp – glänzend – und hielt letztlich das 0:0 für den Borussia-Nachwuchs fest. Für Oberhausen zu wenig. Rot-Weiß wollte mit zwei Siegen in den Nachholspielen oben herankommen – so wird es schwierig.

Die Statistik zum Spiel

Borussia Mönchengladbach II: Brüll – Lieder, Arndt (46. Kemper), Najjar – Italiano, Korb (8. Andreas), Reitz, Hoogewerf (73. Turping), Walde (73. Atty) – Schroers (10. Kader), Naderi

Rot-Weiß Oberhausen: Benz – Montag (79. Donkor), Stappmann (55. Niemeyer), Öztürk, Fassnacht - Ngyombo, Yalcin (46. März) – Boche, Stoppelkamp, Rexha (65. Kreyer) - Ezekwem

Schiedsrichter: Luca Marx

Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karten: Reitz – Stappmann, Ngyombo, Ezekwem

Gelb-Rot: Reitz (80.), Ezekwem (90.+4)

Zuschauer: 822