Rot-Weiß Oberhausen: Die jungen Wilden von RWO - Trio ist schon etabliert

Drei Talente stehen bereits regelmäßig im Kader von Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West – und weitere dürften folgen.

Es ist der Wunsch eines jeden Fußballfans, dass sein Verein junge Spieler – am besten aus der eigenen Jugend – in die Profimannschaft einbindet und sich diese dort entwickeln können.

Mit dem Sechser Kerem Yalcin, Flügelspieler Denis Donkor und Innenverteidiger Dominik Burghard hat Rot-Weiß Oberhausen drei junge Talente in den eigenen Reihen, die in der Hinrunde bereits fester Bestandteil des Kaders von Jörn Nowak waren.

Auch Ozan Hot und Edin Hadzibajramovic kamen bereits zum Einsatz, wenn auch nur in je einem Pflichtspiel in der abgelaufenen Hinrunde der Regionalliga West. Dafür durften beide beim schauinsland reisen Cup auf sich aufmerksam machen.

Die beiden Jugendspieler standen beim Geheim-Test gegen den VfB Oldenburg nicht im RWO-Kader und dürften vorerst weiterhin für die U19 eingeplant sein. Dort hat Hadzibajramovic als Mittelfeldspieler bereits sechs Treffer in der laufenden Saison erzielt. Die Vorbilder Yalcin und Burghard, die beide über die U19 den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben, zeigen, wohin der Weg auch für die andere junge RWO-Talente gehen kann.

Neben Talent ist dafür natürlich insbesondere Leistungsbereitschaft erforderlich. „Ich als junger Spieler versuche, alles mitzunehmen und hoffe natürlich, dass ich spiele, aber es gilt, weiter Gas zu geben und sich in jedem Training und auch in den Testspielen neu zu beweisen“, weiß zum Beispiel Yalcin.

Diese Einstellung dürfte auch Trainer Nowak zu schätzen wissen. „Wir sind froh, dass wir die Jungs mit dabei haben. Die können viel lernen, haben eine Menge Potenzial und da hilft natürlich auch so ein Testspiel, um sich auf dem Niveau zurechtzufinden und dann auch weiterzuentwickeln“, sagte Nowak nach dem Spiel gegen Oldenburg.

Wer sich selbst ein Bild von der RWO-Jugend machen will, hat am 28. Januar die Gelegenheit dazu: Dann trifft die von Rafael Garcia trainierte U19 in der Niederrheinliga auf den VfB 03 Hilden.