Torfestivals beim Hallenzauber: RWO scheidet dennoch früh aus

Beim schauinsland reisen Cup sorgte Rot-Weiß Oberhausen für Spektakel, musste aber dennoch früh die Heimreise antreten.

Für die Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen war die Teilnahme am schauinsland reisen Cup nach zwei torreichen Spielen in der Vorrunde – einem 6:6 gegen den Regionalliga-Konkurrenten FC Gütersloh und einem 5:6 gegen den SC Paderborn 07 – recht früh beendet.

Bei RWO überwog jedoch der Spaß am Spiel sowie die Erleichterung, dass die Mannschaft so kurz vor dem Rückrundenstart keine Verletzungen zu beklagen hatte. Im zweiten Gruppenspiel gegen den SC Paderborn hätte der Mannschaft von Jörn Nowak ein Unentschieden zum Halbfinaleinzug gereicht. Zwischenzeitlich hatten Denis Donkor und Tim Stappmann RWO sogar auf die Siegerstraße gebracht. Dann drehten die Ostwestfalen mit zwei späten Toren das Spiel und schickten die Oberhausener nach Hause.

Dabei hatten sich besonders Stappmann und Sebastian Mai in Torlaune gezeigt: Je drei Treffer hatten Stappmann, der als Innenverteidiger im Liga-Alltag seltener zum Torerfolg kommt, und Mai, der in dieser Saison erst in drei Ligaspielen eingesetzt wurde, erzielt. Unglücklich hatte Ersatztorhüter Kevin Kratzsch bei seinem Eigentor gegen Gütersloh ausgesehen, als ihm schlichtweg der Ball durchgerutscht war. Darüber dürften er und seine Teamkollegen sich allerdings nicht allzu lange ärgern.

Am 20. Januar trifft RWO in einem Testspiel auf den VfB Oldenburg, eine Woche später soll dann endlich das Nachholspiel gegen Borussia Mönchengladbach II stattfinden. Dieses war in der Hinrunde aufgrund von Regenwetter bereits mehrfach verschoben worden.

Die Oberhausener überwintern zwar nur auf dem siebten Tabellenplatz und haben derzeit zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer 1. FC Bocholt, allerdings haben sie in der Regionalliga West auch zwei Spiele weniger absolviert als die Mannschaften im oberen Tabellendrittel (mit Ausnahme von Fortuna Köln). Es ist somit noch alles drin, um in der zweiten Halbserie noch im Aufstiegsrennen mitmischen zu können.

Der Kader von RWO in Gummersbach:

Torhüter: Kevin Kratzsch, Luis Plath.

Feldspieler: Christian März, Sebastian Mai, Dominik Burghard, Rinor Rexha, Tim Stappmann, Glody Ngyombo, Kerem Yalcin, Edin Hadzibajramovic, Denis Donkor, Ozan Hot, Tobias Boche