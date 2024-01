Regionalliga West: Eine Woche vor dem Start - erfolgreiche Generalproben für RWO und Schalkes U23

Rot-Weiss Essen 19:00 FC Viktoria Köln 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Am kommenden Wochenende stehen in der Regionalliga West die ersten Pflichtspiele des Jahres an. An diesem Sonntag wurde noch mal getestet.

Eine knappe Woche vor dem Restart der Regionalliga West hat Rot-Weiß Oberhausen einen Sieg gefeiert. Bei der Generalprobe setzte sich RWO mit 2:1 gegen den VfB Oldenburg aus der Regionalliga Nord durch. Nach 35 Minuten brachte Cottrell Ezekwem die Kleeblätter in Führung. Er köpfte eine Flanke von Moritz Stoppelkamp zum 1:0 ins Tor. Den zweiten RWO-Treffer ließ Rinor Rexhor nach einer Stunde folgen (60.). Patrick Möschl verkürzte kurz darauf für Oldenburg (63.). Der Drittliga-Absteiger konnte dem Team von Trainer Jörn Nowak den Sieg aber nicht mehr nehmen. Was das Testspiel für die Regionalliga-Rückserie bedeutet, wird sich ab dem kommenden Samstag zeigen. Gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr, RS-Liveticker) wollen die Oberhausener die Aufholjagd starten und den Aufstiegsplatz noch einmal angreifen. Auch für die U23 des FC Schalke 04 beginnt das Pflichtspieljahr am kommenden Samstag. Dann gastieren die Königsblauen bei Rot Weiss Ahlen (14 Uhr, RS-Liveticker). Gewappnet scheint die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel zu sein: Am Sonntag besiegte sie den SV Schermbeck mit 5:1. Gegen den SVS, immerhin Tabellendritter der Oberliga Westfalen, erzielte mit Ibrahima Cissé ein etatmäßiger Profispieler einen Doppelpack (5., 45.). Grace Bokake (44.), Emmanuel Gyamfi (54.) und Probespieler Bernie Lennemann (84.) besorgten die weiteren Treffer. Mit einem Unentschieden trennte sich die Zweitvertretung des SC Paderborn im U23-Duell von Eintracht Frankfurt. 2:2 lautete der Endstand, nachdem die Paderborner zweimal in Führung gegangen waren - jeweils aber den Ausgleich kassierten. Moritz Flotho (26.) und Joel Vega Zambrano (49.) trafen für die SCP-Youngster. Frankfurt schlug durch Dritan Maqkaj (33.) sowie Phinees Bonianga (62.) zurück. Ernst wird es dann am kommenden Samstag: Die Paderborner gastieren im Nachholspiel vom 18. Spieltag beim FC Gütersloh.

