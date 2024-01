Einige Klubs der Regionalliga West testeten am Samstag, 20. Januar. Nicht alle absolvierten ihre Spiele erfolgreich.

Der Spielbetrieb in der Bundesliga sowie in Liga zwei und drei läuft nach der Winterpause bereits wieder. In der Regionalliga West rollt der Ball noch nicht im Ligaalltag, einige Teams hatten aber an diesem Wochenende ihre Generalprobe für den Rückrunden-Auftakt.

Sieben West-Regionalligisten waren am Samstag (20. Januar) im Einsatz. Ein Überblick:

Wuppertaler SV - SV Meppen 2:0 (1:0)

Der WSV verabschiedet sich mit einem souveränen 2:0-Erfolg über den SV Meppen aus seinem türkischen Trainingslager in Belek. Charlison Benschop (45.) und Phil Beckhoff (90.) per direktem Freistoß trafen für die Parlatan-Elf.

FC Gütersloh - KSV Hessen Kassel 3:2 (0:0)

Einen Last-Minute-Sieg feierte der Aufsteiger FC Gütersloh gegen den Südwest-Regionalligisten Hessen Kassel. Lars Beuckmann erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+2). Die weiteren FCG-Tore schossen Ilias Illig (51.) und Jeffrey Obst (60.).

Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Siegen 2:1 (0:0)

Die U23 von Borussia Mönchengladbach testete gegen die Sportfreunde Siegen und konnte sich nach viermal 30 Minuten knapp mit 2:1 durchsetzen. Neuzugang Markus Pazurek (57.) brachte den Oberligisten in Führung. Shio Fukuda (61.) und Ryan-Don Naderi (63.) drehten die Partie mit einem Doppelschlag zugunsten der Fohlen.

FC Wiltz 71 - FC Wegberg-Beeck 4:0 (2:0)

Gegen den luxemburgischen Erstligisten kamen die Beecker unter die Räder. Mit 0:4 verlor der Regionalliga-Aufsteiger den Härtetest und verpatzte somit die Generalprobe für das erste Ligaspiel nach der Winterpause.

SC Wiedenbrück - ASC 09 Dortmund 0:3 (0:1)

Die Wiedenbrücker mussten eine deutliche Niederlage gegen den Tabellenzweiten der Oberliga Westfalen hinnehmen. Maximilian Podehl (10.), Luis Weiß (67.) und Eron Morina (83.) trafen für die Dortmunder.

SV Drochtersen/Assel - SV Rödinghausen 2:2 (2:1)

Nach gut zehn Minuten lag der SVR bereits mit 0:2 hinten gegen den Nord-Regionalligisten. Doch der doppelte Simon Engelmann (27., 80.) sorgte für ein 2:2-Unentschieden. Die Mannschaft von Trainer Farat Toku bleibt damit weiterhin ungeschlagen in der Vorbereitung.

SV Sonsbeck - 1. FC Bocholt 0:0

Der Tabellenführer der Regionalliga West trennte sich torlos von Oberligist Sonsbeck, der sich gegen die höherklassigen Bocholter gut verkaufte.