Der Wuppertaler SV hat sein Trainingslager in der Türkei so gut wie beendet. Am Sonntag geht es zurück nach Deutschland - mit viel Zufriedenheit im Gepäck.

Der Wuppertaler SV verabschiedet sich mit einem souveränen 2:0-Erfolg über den SV Meppen aus seinem türkischen Trainingslager in Belek. Der neue WSV-Trainer, Ersan Parlatan, zeigte sich mit den Tagen an der türkischen Riviera und dem Testspiel gegen den Nord-Regionalligisten, der von Ex-WSV-Trainer Adrian Alipour gecoacht wird, sehr zufrieden. "Das Trainingslager war nach meiner Wahrnehmung im Großen und Ganzen sehr positiv. Es hat sich keiner verletzt, wir sind dahingehend gut durchgekommen. Wir haben gute Bedingungen gehabt und konnten unsere Inhalte gut trainieren", bilanzierte Parlatan gegenüber RevierSport. Weiter meinte der Fußballlehrer: "So haben wir auch gegen Meppen den Gegner hoch und früh angelaufen und waren mutig. Wir standen auch sicher. Wir haben viele Torchancen erspielt und den Meppenern vielleicht nur ein oder zwei Gelegenheiten gewährt. Das war ein sehr guter Test gegen ein Topteam aus der Regionalliga-Nord-Staffel." Ich würde keinen Spieler hervorheben. Jeder hat sich sehr bemüht und die Einstellung war da. Aber, klar: Der ein oder andere kommt immer etwas schneller zu der Umsetzung, die sich der Trainer wünscht. Und dann gibt es Spieler, die dafür ein wenig länger brauchen. Aber ich bin mit allen Spielern zufrieden. Ich hebe hier gerne die Mannschaft hervor, wie sie gearbeitet und welche tolle Einstellung sie zu ihrem Beruf an den Tag gelegt hat." Für den WSV, der aktuell in der Regionalliga West einen Neun-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer 1. FC Bocholt besitzt, geht es am Samstag (3. Februar, 14 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 wieder um Regionalliga-Punkte. So spielte der Wuppertaler SV gegen den SV Meppen: Grave - Hanke (46. Schmeling), Schweers (60. Korzuschek), Dams (85. Bielitza), Ercan (60. Altuntas) - Saric (46. Hagemann), Göckan (46. Peitz), Bulut (46. Beckhoff), Terrazzino (46. Demming) - Marceta (46. Itter), Benschop (60. Tunga) Tore: 1:0 Benschop (45.), 2:0 Beckhoff (90.)

