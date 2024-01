RWO: 104-maliger Regionalliga-Stürmer darf sich neuen Verein suchen

Rot-Weiß Oberhausen und ein aktueller Stürmer könnten noch im Januar getrennte Wege gehen. RWO hat diesem Spieler einen Wechsel nahegelegt.

16 Spiele, kein Tor und nur 326 Einsatzminuten: So ernüchternd fällt die Regionalliga-Bilanz von Manfredas Ruzgis im Trikot von Rot-Weiß Oberhausen aus.

Da kann es den Stürmer auch nicht erfreuen, dass er zwei Partien - gegen SSVg Velbert und Rot Weiss Ahlen - von Beginn an bestreiten durfte und im Niederrheinpokal in drei Begegnungen zweimal ins Schwarze traf. Beide Seiten - sowohl RWO als auch Ruzgis - haben sich die Zusammenarbeit anders und natürlich vielversprechender vorgestellt.

Die Konsequenz: Nach einem Telefonat von RWO-Sportchef Patrick Bauder mit Muharrem Rada, Berater des 27-jährigen Ruzgis, steht fest, dass dieser RWO im Winter vorzeitig verlassen darf. Ruzgis Vertrag läuft in Oberhausen noch bis zum 30. Juni 2024.

"Wir haben unsere Unzufriedenheit frühzeitig in der Saison signalisiert. Schlappe 300 Minuten sind für einen Spieler wie Manfredas einfach zu wenig. Das ist nicht sein Anspruch. Er hat schon bewiesen, dass er Regionalliga kann", erklärt Rada.

Dieser zeigt sich etwas überrascht, dass sein Schützling so wenig Spielzeit unter Trainer Jörn Nowak erhalten hat. Rada: "Wir waren nach der super Vorbereitung schon überrascht, dass er so wenige Chancen erhalten hat. Er war in der Vorbereitung der Topscorer und hat unter anderem gegen Borussia Dortmund getroffen. Und dann folgte die wenige Spielzeit."

"Ich habe das Gespräch gesucht, habe aber zu diesem Zeitpunkt leider keine Rückmeldung von Sportchef Patrick Bauder erhalten. Kurz vor Weihnachten gab es dann das Telefonat und wir waren uns einig, dass es für beide Seiten wenig Sinn macht. Das Wintertransferfenster ist nicht einfach, aber es gibt schon jetzt einige Interessenten für Manfredas", verrät Rada.

Klar: Ruzgis hat 104 Regionalligaspiele (17 Tore, fünf Vorlagen) und 45 Oberliga-Westfalen-Begegnungen (16 Treffer, vier Assists) bestritten. Er stand neben RWO auch bei Klubs wie SC Wiedenbrück, FC UNA Strassen (Luxemburg), TuS Erndtebrück und 1. FC Köln II unter Vertrag.