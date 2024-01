Regionalliga: Pappas über Probleme in der Vorbereitung und den Abstiegskracher zum Start

Die SSVg Velbert hat die Vorbereitung auf die Restserie der Regionalliga West aufgenommen - und damit auch auf das wichtige Kellerduell gegen den SV Lippstadt. Der Regionalliga-Tabellenletzte SSVg Velbert kann die Rote Laterne im Duell gegen den Tabellennachbarn SV Lippstadt abgeben. Die Vorbereitung in Velbert gestaltet sich als schwierig.

Bei der städtischen Hallenstadtmeisterschaft konnte die zweite Mannschaft der SSVg Velbert souverän den Titel verteidigen. Für die erste Mannschaft hingegen geht es in der Rückrunde der Regionalliga West darum, die Abstiegsplätze zu verlassen. Derzeit befindet sich die Mannschaft um Cheftrainer Dimitrios Pappas auf dem letzten Tabellenplatz.

Zwei Siege, elf Punkte, 18. Tabellenplatz. So lautet die ernüchternde Bilanz aus der Hinrunde für die SSVg. Zum Auftakt in die Rückrunde am 26. Januar steht direkt ein Abstiegskracher an. Die Velberter reisen zum Tabellennachbarn SV Lippstadt und könnten mit einem Sieg gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SVL den letzten Tabellenplatz verlassen.

Bei einer Niederlage könnte sich der Abstand zwischen Lippstadt und Velbert auf fünf Punkte vergrößern. Drei Punkte wären somit für beide Teams dringend notwendig, um das rettende Ufer zu erreichen und die Chancen auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten.

„Es wird ein ganz wichtiges Spiel. Wir müssen gegen die unteren Mannschaften punkten. Das sah zuletzt nicht gut aus, aber die Jungs wissen um die Bedeutung des Spiels“, ist sich Pappas sicher. Auch wenn der Druck vor dem Rückrundenstart kaum größer sein könnte, ist der Coach während der Vorbereitung optimistisch: "Die Jungs machen das gut und glauben an sich. Wir als Trainerteam können super mit den Jungs arbeiten."

Regen und Minusgrade erschweren die Vorbereitung

In dieser Woche haben die Niederbergischen die Vorbereitung aufgenommen. Die aktuellen Witterungsbedingungen stellen den Klub vor große Herausforderungen. Durch den Starkregen und angekündigte Minusgrade besteht die Gefahr, dass die Plätze gesperrt werden.

„Das Problem haben andere Mannschaften zwar auch, uns trifft es dabei aber meistens stärker“, gibt Pappas zu bedenken. Aus diesem Grund finden alle drei geplanten Testspiele (gegen SpVgg Erkenschwick, Spvg Schonnebeck, SV Straelen) vor dem immens wichtigen Kellerduell auswärts statt.

Pappas erklärt den Plan für die Vorbereitung und die Testspiel-Serie: "Wir wollen in den Testspielen Selbstvertrauen tanken, noch enger zusammenwachsen und uns bestmöglich auf das Spiel in Lippstadt vorbereiten."