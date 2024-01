Am 3. Januar 2024 nimmt Alemannia Aachen die Vorbereitung auf die Regionalliga-West-Restrunde auf. Zwei bis dato unbekannte Gesichter werden auch dabei sein.

Alemannia Aachen ist mit einem Zwei-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer 1. FC Bocholt in die Winterpause gegangen. Ab Mittwoch, 3. Januar 2024, starten die Aachener wieder mit dem Training.

"Ich erwarte jetzt fünf Monate lang einen Tunnelblick. Der volle Fokus muss auf unserem Ziel liegen. Wir müssen alles dafür tun, um dieses zu erreichen. Ob wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch erreichen, liegt nur an uns. Wir werden dann sehen, ob unsere Arbeit dafür reicht", betont Heiner Backhaus gegenüber RevierSport.

Der Alemannia-Trainer wird zum Aufgalopp auch zwei neue Gesichter begrüßen. Da Radomir Novakovic seinen Vertrag in Aachen auflöste und sich wohl Oberligist Eintracht Trier anschließen wird, reagierten die Kaiserstädter und nahmen mit Leroy Zeller einen neuen Torwart unter Vertrag.

"Leroy hat sich im Training vorgestellt und überzeugt. Er kommt hier aus der Region und identifiziert sich mit der Aufgabe. Er bringt einen Top-Charakter mit, der uns auch in der Kabine helfen wird. Zudem erfüllt Leroy mit seinen 23 Jahren die U-Regel", erklärt Backhaus. Er ergänzt: "Leroy wird sich hinter Marcel Johnen als Nummer zwei einreihen. Das ist klar kommuniziert."

Alemannia Aachen: Ex-Wattenscheider Lerche ist ein Kandidat

Backhaus würde gerne auch einen neuen Stürmer verpflichten. Und hier hatte sich im Dezember Dennis Lerche, einst Torjäger der SG Wattenscheid 09 und zuletzt ohne Verein, am Tivoli vorgestellt. "Er bringt etwas mit, dass andere Stürmer nicht haben. Das wäre schon ein Mehrwert. Wenn man diesen Stürmer-Typen verpflichtet, dann muss man auch etwas Fantasie haben. Mal schauen, wie er sich im neuen Jahr bei uns präsentiert. Am Ende liegt es an ihm", sagt Backhaus.

Der 28-jährige Lerche war Mitte Oktober 2023 in Wattenscheid aufgrund von Disziplinlosigkeiten rausgeflogen. Vielleicht erhält er in Aachen eine neue Chance.

Schwer wird es dagegen für Beyhan Ametov. Nach RS-Informationen gehört er neben Cas Peters zu den Kandidaten, die Aachen verlassen dürfen. Im Fall von Peters aber nur, wenn die Alemannia einen neuen Angreifer unter Vertrag nimmt. Vielleicht ja Dennis Lerche.

Bis zum 12. Januar, dem Tag des Abflugs ins Trainingslager in die Türkei, soll der Kader stehen. "Wir werden nur Jungs nach Belek mitnehmen, die auch einen gültigen Vertrag besitzen", betont Backhaus.