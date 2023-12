Regionalliga West: Vertragsauflösung - erster Winter-Abgang beim Wuppertaler SV

Beim Wuppertaler SV gibt es einen wenig überraschenden Abgang. Ein zuletzt suspendierter Abwehrspieler verlässt den Regionalligisten.

Kurz vor Weihnachten ereignete sich beim Wuppertaler SV ein kleines Beben. Kevin Pytlik musste die Kapitänsbinde abgeben, zudem wurden Sebastian Patzler, Kevin Rodrigues Pires und Durim Berisha suspendiert.

Nun hat der erste Spieler aus diesem Trio den Verein verlassen. Wie der WSV am Freitag mitteilte, haben sich Verein und Berisha auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger verbrachte die vergangenen zweieinhalb Jahre am Zoo.

Sein neuer Verein steht noch nicht offiziell fest. Doch womöglich bleibt Berisha in der Regionalliga West - und in der Region. Nach RS-Infos hat Tabellenschlusslicht SSVg Velbert den Abwehrmann auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive ins Auge gefasst.

In Wuppertal ist Berisha der erste Abgang in diesem Winter. Der frühere Junioren-Nationalspieler des Kosovo kam im Sommer 2021 vom SC Wiedenbrück nach Wuppertal. 51 Pflichtspiele bestritt er für den WSV (zwei Tore, eine Vorlage).

In der laufenden Saison waren es allerdings nur sieben. Berisha erlebte eine gebrauchte Runde, fehlte in der Vorbereitung und beim Saisonstart aufgrund einer Verletzung und kam anschließend nur sporadisch zu Einsätzen. Viermal stand er in der Startelf des inzwischen freigestellten Trainers Hüzeyfe Dogan.

"Wir danken ihm herzlich für seine Zeit im Trikot des WSV und sein Engagement während dieser Jahre", teilte der Klub im Rahmen der Vertragsauflösung am Freitag mit. "Wir wünschen Durim Berisha viel Erfolg und alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen."

Berishas bisherige Teamkollegen werden indes das Training am 3. Januar aufnehmen. Dann bittet Neu-Coach Ersan Parlatan zum Vorbereitungsstart. Vom 14. bis 21. Januar absolvieren die Wuppertaler zudem ein Trainingslager im türkischen Belek, ehe die Restserie der Regionalliga West am 3. Februar mit dem Heimspiel gegen Schalke 04 II beginnt.