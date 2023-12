Der Wuppertaler SV hat kurz vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Borussia Mönchengladbach II drei Spieler freigestellt. Diese dürfen sich neue Vereine suchen.

Die letzte Woche vor dem Jahresabschluss bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach hatte es beim Wuppertaler SV in sich.

Kevin Pytlik wurde als Kapitän abgesetzt und durch Lion Schweers ersetzt. Und: Sebastian Patzler, Kevin Rodrigues Pires und Durim Berisha wurden freigestellt. Unsere Redaktion berichtete exklusiv.

Mittlerweile weiß RevierSport: Das Trio wurde nicht auf unbestimmte Zeit suspendiert, sondern spielt schlichtweg keine sportliche Rolle mehr in den WSV-Planungen. Heißt: Trotz laufender Verträge bis zum 30. Juni 2024 dürfen sich Patzler, Pires Rodrigues und Berisha in der kommenden Winter-Wechselperiode, die bis zum 1. Februar andauert, neue Vereine suchen.

Zumindest Berisha soll nach RS-Informationen in aussichtsreichen Verhandlungen mit einem potentiellen neuen Arbeitgeber stehen. Nämlich dem Wuppertaler Liga-Konkurrenten, der SSVg Velbert.

Das Tabellenschlusslicht sucht händeringend nach Verstärkungen. Berisha wäre so eine für die Innenverteidigung. "Wir müssen da noch zwei, drei Tage abwarten. Mehr kann und will ich aktuell nicht sagen", meinte am Dienstagabend (19. Dezember) Oliver Kuhn, SSVg-Boss, auf RevierSport-Nachfrage zum Thema Durim Berisha.

Der 23-jährige Berisha kam in der laufenden Saison lediglich zu sieben Einsätzen über insgesamt 334 Spielminuten. Er steht seit dem 1. Juli 2021 - Berisha kam vom SC Wiedenbrück - beim Wuppertaler SV unter Vertrag und blick insgesamt auf 51 Pflichtspiele im WSV-Trikot zurück.

Neben Wiedenbrück und Wuppertal spielte der ehemalige Junioren-Nationalspieler des Kosovo auch für den VfB Homberg (22 Begegnungen). In den Junioren war der gebürtige Hagener auch für Rot-Weiß Oberhausen (U19) und Rot-Weiss Essen (U17) aktiv. Und demnächst vielleicht für Regionalliga-West-Tabellenschlusslicht SSVg Velbert.