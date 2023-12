Regionalliga West: Tore, Karten, Zuschauer, ewige Tabelle - die Zahlen zur Hinserie

Das Fußballjahr 2023 ist zu Ende. Es ist an der Zeit sich nun die Statistiken anzugucken. Wer stach positiv und wer negativ in der Regionalliga West heraus.

Der 19. Spieltag leitete den Abschluss des Fußballjahres 2023 in der Regionalliga West ein. Die ersten Partien der Rückrunde sind zum Teil gespielt worden.

Ein Überblick über die Zahlen der Hinrunde

Nachholspiele

Es müssen einige Spiele nachgeholt werden. Beispielsweise der 19. Spieltag konnte zum Großteil nicht stattfinden. Die Terminierungen stehen noch aus.

Torschützen

Gemeinsam mit Kevin Goden vom 1.FC Düren führt Justin Diehl die Torschützenliste der Regionalliga West an. Mit 12 Toren ist der junge Stürmer des 1.FC Köln, der wohl mit einem Wechsel liebäugelt, für fast ein Drittel der Kölner Tore verantwortlich (38). Diehl brauchte für seine 12 Buden allerdings 19 Partien. Goden erzielte seine 12 Treffer in nur 16 Spielen.

Moritz Stoppelkamp (Rot-Weiß Oberhausen) und Charlison Benschop (Wuppertaler SV) lauern beide hinter den Erstplatzierten. Die Routiniers schossen jeweils zehn Tore für ihre Klubs.

Insgesamt mussten die Torhüter 499 Mal hinter sich greifen.

Zuschauer

Mit unfassbarem Abstand liegt Alemannia Aachen vorne, was die Zuschauer angeht. 15.278 Besucher zählte der Tivoli im Durchschnitt. Den zweiten Platz zwei belegt RWO, die Kleeblätter liegen mit 3.402 Zuschauern ganz knapp vor dem Wuppertaler SV (3.330). Der Spitzenreiter in der Pflichtspieltabelle, der 1.FC Bocholt, steht mit durchschnittlich 2.040 Zuschauern auf dem fünften Platz.

Auf den letzten drei Plätzen liegen, nicht großartig überraschend, Borussia Mönchengladbach II (506 Besucher pro Heimspiel), der FC Wegberg-Beeck (449 Besucher pro Heimspiel) und der FC Schalke 04 II (356 Zuschauer pro Heimpartie).

In der Summe kamen bisher 329.119 Zuschauer in die Stadien. Das macht einen Schnitt von 2.096.

Karten

Mit 67 Kartenpunkten, bestehend aus 51 Gelben, zwei Gelb-Roten und zwei Roten Karten, führt Rot Weiss Ahlen die Fairnesstabelle von unten an. Dicht gefolgt von Alemannia Aachen (63 Kartenpunkte), die mit insgesamt 6 Platzverweisen (3 Gelb-Rote, 3 Rote Karten) einen Ligabestwert aufstellen.

Der SV Lippstadt stellt die fairste Mannschaft der Liga. 34 Gelbe und zwei Gelb-Rote Karten ergeben 40 Kartenpunkte. Der FC Gütersloh sah 37 Mal Gelb und einmal den roten Karton (42 Punkte).

Ewige Tabelle

Gleich acht Mannschaften der aktuellen Regionalliga-Saison bewegen sich in der ewigen Regionalligas-Tabelle in den Top-Ten. Rot-Weiß Oberhausen führt diese vor Borussia Mönchengladbach II an. Auf Platz drei steht mit Rot-Weiss Essen ein aktueller Drittligist.