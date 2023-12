1. FC Köln: U21-Trainer schwärmt von Spielen mit der aktiven Fanszene des "Effzeh"

Mit 32 Punkten nach 19 Spielen steht die U21-Mannschaft des 1. FC Köln in der Regionalliga West sehr gut da. Wir haben mit dem Trainer gesprochen.

Neun Siege, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen, 38:26 Tore: So lautet die Bilanz des 1. FC Köln II nach 19 von 34 Spieltagen in der Regionalliga West.

Auch, wenn die Kölner Zweitvertretung sich durch vier sieglose Spiele - zwei Remis, zwei Niederlagen - in den letzten Begegnungen vor der Winterpause eine noch bessere Ausgangslage verspielte, sind die Verantwortlichen zufrieden.

Evangelos Sbonias, Trainer der U21-Mannschaft des 1. FC Köln, über...

... die Hinrunde der Kölner Zweitvertretung: "Wir sind sehr, sehr stolz über die Hinrunde mit dieser jungen Mannschaft. Als U21 des 1. FC Köln geht es darum, Spieler unter den besten Voraussetzungen weiterzuentwickeln. Das klappt sehr gut und auch tabellarisch sind wir absolut im Soll, das dokumentieren auch unsere Ergebnisse. Deshalb fällt das Fazit durchweg positiv aus, in dem Wissen, dass wir noch viele Potenziale haben, die wir ausschöpfen können."

... den schönsten Moment in der abgelaufenen Hinrunde: "Es gab nicht diesen einen Moment für mich. Dass es mehrere Momente gab, hängt absolut mit dem guten Auftreten unserer Mannschaft zusammen. Aber ich muss schon sagen, dass, wenn wir nicht parallel zu den Profis und unter Flutlicht im Franz-Kremer-Stadion mit der Unterstützung der aktiven Fanszene spielen dürfen, das sehr, sehr besonders ist."

... den schlimmsten Moment: "Der schlimmste Moment der Halbserie, dazu gehören für mich die ersten 25 Minuten der Saison gegen Fortuna Köln. Wir lagen 0:3 hinten und sind maximal unglücklich in die Saison gestartet. Aber durch gute und fokussierte Arbeit gab es seitdem nicht mehr so viele schlimme Momente."

... die Ziele für 2024: "Es geht ganz klar darum weiterhin unsere Talente zu entwickeln und Ihnen viel Spielzeit unter Wettkampfbedingungen in einer schwierigen Liga zu geben. Schaffen wir das in der Zusammenarbeit zwischen Trainerteam und Mannschaft weiterhin so gut wie bisher, werden zwangsweise auch die Ergebnisse gut sein."