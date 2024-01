Mike Terranova ist mittlerweile Chef des Oberhausener Nachwuchses. Aber, klar: Der RWO-Fußballgott schaut natürlich gespannt, was bei den rot-weißen Profis passiert.

Sieben Jahre war Mike Terranova - inklusive einer Unterbrechung zwischen Juli 2020 und März 2022 - Trainer von Rot-Weiß Oberhausen.

Mittlerweile beobachte der 47-Jährige das RWO-Regionalliga-Geschehen aus der zweiten Reihe als Leiter der Oberhausener Nachwuchsabteilung.

RevierSport hat bei Terranova nachgefragt, wie er denn die aktuelle Saison der Mannschaft von Trainer Jörn Nowak bewertet und was er für das Jahr 2024 prognostiziert.

Mike Terranova, wie beurteilen Sie die bisherige Saison von Rot-Weiß Oberhausen?

Wir spielen eine gute Saison. Einzig die Heimspiele sind noch nicht so gelaufen wie wir uns das gewünscht haben. Normalerweise sind wir im Stadion Niederrhein eine Macht. Das ist uns ein wenig abhanden gekommen. Fünf Unentschieden sind zwei oder drei Remis zu viel.

Ich habe in dieser Saison auch noch keine bessere Mannschaft als RWO gesehen. Fußballerisch ist das das Beste, was die Regionalliga West zu bieten hat. Ich bin davon überzeugt, dass die Restrunde noch besser wird als die bisherige Spielzeit. Dann hoffe ich auf ein Happy End am letzten Spieltag. Ganz Oberhausen hätte das verdient Mike Terranova

Welcher Spieler hat Ihnen bisher am besten gefallen?

Über Moritz Stoppelkamp brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Er war an knapp 20 Toren beteiligt. Das sagt alles. Aber Cottrell Ezekwem macht natürlich allen viel Spaß. Jörn Nowak hatte den Mut ihn zum Stürmer umzufunktionieren und wie man sieht, klappt das hervorragend. Ihm schaue ich im Angriff sehr gerne zu. Ich bin auf seine weitere Entwicklung gespannt. Man sieht ja immer wieder, dass nominelle Innenverteidiger wie Duisburgs Sebastian Mai plötzlich im Sturm auftauchen. Dass ist so, weil immer mehr mit der Brechstange operiert wird. Da sind dann Leute wie Cottrell vorne drin goldwert.

Was war Ihr schönster Moment in der bisherigen Saison?

Das waren die Heimspiele im Niederrheinpokal gegen Jüchen-Garzweiler und das Ligaspiel gegen Alemannia Aachen. Gegen den Landesligisten ging es auf und ab und wir kamen immer wieder zurück, bis der Underdog quasi aufgab. Und gegen Aachen war das einfach sensationell: Flutlicht, tolle Kulisse und 4:0 zur Halbzeit - Wahnsinn.

Was ist für RWO noch drin?

Ich denke, dass Rot-Weiß Oberhausen einfach mal dran ist - sowohl im Pokal als auch in der Regionalliga. Ich habe in dieser Saison auch noch keine bessere Mannschaft als RWO gesehen. Fußballerisch ist das das Beste, was die Regionalliga West zu bieten hat. Ich bin davon überzeugt, dass die Restrunde noch besser wird als die bisherige Spielzeit. Dann hoffe ich auf ein Happy End am letzten Spieltag. Ganz Oberhausen hätte das verdient.