Gladbach II: Polanski über seinen schönsten Moment - Profivertrag für Mittelstürmer

Die Reserve des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach spielt eine bescheidende Regionalliga-Runde. Der Trainer nimmt da auch kein Blatt vor den Mund.

18 Spiele, 18 Punkte: Borussia Mönchengladbach II spielt keine gute Saison in der Regionalliga West.

Der viertletzte Tabellenplatz, den die "kleinen Fohlen" aktuell belegen, würde den Abstieg in die Oberliga Niederrhein bedeuten. Denn nach derzeitigen Stand würde der MSV Duisburg aus der 3. Liga in die Regionalliga West absteigen, somit würde sich die Zahl der Viertliga-Absteiger von drei auf vier erhöhen.

Nur, wenn kein NRW-Klub - Arminia Bielefeld, SC Verl, Viktoria Köln, Borussia Dortmund II, Preußen Münster, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg - absteigt, müssen auch nur drei Mannschaften die Regionalliga West am Ende der Saison verlassen.

Doch auf solche Spielchen will sich Gladbach-II-Trainer Eugen Polanski gar nicht einlassen. Er erwartet eine bessere zweite Runde seiner Mannschaft.

Eugen Polanski über...…

… die Hinrunde von Borussia Mönchengladbach II: "Punktemäßig stehen wir deutlich schlechter da als wir uns das erhofft haben. Das ist einfach zu wenig! Wir haben schon große Probleme unser Spiel in Punkte umzumünzen. Sowohl im gegnerischen als auch im eigenen Sechzehner agieren wir oft unglücklich. Da macht es uns der Gegner einfach vor. Wir erzielen zu wenige Tore und kassieren zu viele Treffer - so einfach ist das zu erklären. Das muss besser werden."

... den schönsten Moment in der abgelaufenen Runde? "Für mich sind die schönsten Momente, wenn sich die Jungs aus dem Nachwuchs belohnen. Das heißt: Wenn sie in eine Profiliga wechseln oder im Idealfall einen Profivertrag bei Borussia Mönchengladbach unterschreiben. Ryan Don Naderi ist das gelungen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Zudem sind noch ein, zwei weitere Jungs nah dran an den Profis. Die und die anderen wollen wir natürlich weiterentwickeln."

... den schlimmsten Moment der Halbserie? "Das Hinspiel in Wuppertal und die Begegnung gegen Fortuna Köln waren schon sehr bitter und ärgerlich. Beide Male lassen wir uns eine Führung aus der Hand nehmen und beide Male passiert das in der letzten Minute."

… die Ziele für 2024: "Ich wünsche mir Gesundheit für die Jungs und Punkte. Alles, was wir machen, kann gut sein. Aber ohne Punkte hat es einen geringeren Wert. Punkte sehen einfach alle. Es geht schließlich um Ergebnisse in diesem Sport. Ab dem 3. Januar werden wir uns auf die Restrunde vorbereiten."