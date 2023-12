Der Wuppertaler SV feiert am 19. Spieltag einen befreienden Sieg, auch der FC Schalke 04 II gewinnt klar. Alemannia Aachen siegt mit dem Schlusspfiff.

19. Spieltag in der Regionalliga West. Nachdem drei Partien abgesagt werden mussten, ging es am Samstag (9. Dezember) auf fünf Plätzen um Zähler - für manche die letzte Möglichkeit des Jahres, zu punkten.

Auf dem Tivoli empfing Alemannia Aachen den SV Lippstadt. Und die Gäste hatten sich einiges vorgenommen, Verteidiger Luis Allmeroth brachte den SVL nach einem Standard in Führung (20.). Diese egalisierte Lukas Scepanik (35.) und schickte die Partie mit einem 1:1 in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang bewahrte vor allem Torwart Steffen Westphal mit starken Rettungstaten den SVL mehrfach vor dem zweiten Gegentor. Ausgerechnet bei der letzten Aktion des Spiels war er dann aber machtlos - in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit traf Mika Hanraths nach einer Ecke zum 2:1 für die Alemannia (90.+7)!

Spitzenreiter 1. FC Bocholt musste die Reise zum SV Rödinghausen antreten. Im Wiehenstadion musste der Tabellenführer nach einer schwachen ersten Hälfte den Platz mit leeren Händen verlassen. (Zum Spielbericht)

Der Wuppertaler SV war nach dem ernüchternden 3:4 gegen Alemannia Aachen und den Suspendierungen unter der Woche bei der U23 von Borussia Mönchengladbach gefordert und ballerte sich im ersten Durchgang Frust von der Seele. Lion Schweers (7.), Charlison Benschop (40.) und Lukas Demming (46.) sorgten für eine komfortable 3:0-Halbzeitführung.

Die zweite Halbzeit hatte deutlich weniger Höhepunkte zu bieten. Der WSV spielte seine Führung runter und machte durch Semir Saric (73.) alles klar. Nach dem 4:0 liegt der WSV nun neun Zähler hinter Spitzenreiter Bocholt.

Für die U23 vom FC Schalke 04 war der 1. FC Düren ins Parkstadion gereist, konnte sich beim 3:0 (2:0) für S04 aber nicht über Gastgeschenke freuen. Nelson Amadin und Tim Albutat (42.) trafen im ersten Durchgang. Nach dem Wechsel spielten die Dürener besser und kamen zu Chancen, doch Amadins zweiter Treffer (70.) sorgte für die Entscheidung.

In Ostwestfalen kam es zum Duell der Zweitvertretungen zwischen dem SC Paderborn II und Fortuna Düsseldorf II. Am Ende setzten sich die Fortunen durch einen Dreierpack von Kilian Skolik mit 3:1 durch.

Am Sonntag steht noch ein weiteres Spiel auf dem Programm. Die U21 des 1. FC Köln empfängt um 14 Uhr Rot Weiss Ahlen.