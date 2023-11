Regionalliga West: 17. Spieltag - erste Spielabsage steht fest

Fortuna Düsseldorf 20:30 FC Schalke 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

In den letzten Wochen sind immer wieder mal Spiele in der Regionalliga West ausgefallen. Auch am 17. Spieltag werden nicht alle Begegnungen stattfinden.

"Leider müssen wir euch mitteilen, dass das für morgen geplante Spiel gegen FC Schalke U23 nicht stattfinden wird. Die Stadt Ahlen hat den Platz am heutigen Freitag gesperrt", heißt es von Seiten des Tabellen-17. der Regionalliga West, Rot Weiss Ahlen. Die Begegnung des 17. Spieltags zwischen Ahlen und der Zweitvertretung des Zweitligisten aus Gelsenkirchen war eigentlich für Samstag (25. November, 16 Uhr) terminiert. Doch das Wetter und der schlechte Platz machten alle Beteiligten einen Strich durch die Rechnung. In der offiziellen Stellungnahme der Ahlener schreiben die Verantwortlichen: "Trotz intensiver Bemühungen, den Platz rechtzeitig spielbereit zu bekommen, war es uns nicht möglich, die erforderlichen Bedingungen zu erfüllen. Die Sicherheit unserer Spieler und aller Beteiligten hat für uns höchste Priorität, und wir respektieren die Entscheidung der Stadt Ahlen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die diese Absage für euch als Fans mit sich bringt. Wir wissen, wie sehr ihr euch auf das Spiel gefreut habt, und teilen eure Enttäuschung. Leider sind manchmal Dinge außerhalb unserer Kontrolle, und wir hoffen auf euer Verständnis." Ein Nachholtermin wird zeitnah bekannt gegeben. Bleibt abzuwarten, ob die Begegnung noch im Jahr 2023 über die Bühne gebracht werden kann. Schon am Freitag finden drei Spiele in der Regionalliga West statt, am Samstag folgen dann acht weitere Partien - ein Überblick: 17. Spieltag Freitag, 24. November: SV Lippstadt - SC Wiedenbrück 19 Uhr SSVg Velbert - Alemannia Aachen Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II beide 19.30 Uhr Samstag, 25. November, 14 Uhr: 1. FC Düren - Wuppertaler SV 1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach II Fortuna Köln - SV Rödinghausen FC Gütersloh - FC Wegberg-Beeck Rot-Weiß Oberhausen - SC Paderborn II Rot Weiss Ahlen - FC Schalke 04 abgesagt

