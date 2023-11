Regionalliga Südwest: Erste Trainerstation für Ex-Bundesligaspieler

Die TSG Balingen, Tabellen-16. der Regionalliga Südwest, hat einen neuen Trainer vorgestellt. Der neue Mann soll mindestens bis zur Winterpause bleiben.

Die TSG Balingen hat in der Trainerfrage der ersten Mannschaft eine Entscheidung getroffen: Bis zur Winterpause betreut der aktuelle U-23-Trainer Denis Epstein als Interimscoach den Regionalliga-Kader.

Balingen rangiert aktuell auf dem 16. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest und ist akut abtiegsbedroht. Epstein soll den Turnaround schaffen. Bis zur Winterpause geht es für Balingen noch gegen die U23 des FSV Mainz 05, Frankfurt und TSV Steinbach Haiger.

Nach den drei Partien richtet Epstein seinen vollen Fokus wieder auf die U23. Diese wird der Ex-Profi, der 2020 zur TSG Balingen gekommen war, auch in den letzten beiden Spielen dieses Kalenderjahres parallel betreuen, da es die jeweiligen Spiel- und Trainingspläne problemlos zulassen.

"Denis leistet aktuell in der U23 sehr gute Arbeit und wird durch seine positive und fordernde Art, neues Feuer entfachen", ist Sportvorstand Fabian Kurth überzeugt. Epstein selbst meint: "Es ist genug geredet und geschrieben worden in den letzten Wochen, jetzt wird gearbeitet."

Epstein war einst als Spieler zur TSG gestoßen, übernahm dann als Trainer die Landesliga-Mannschaft und führt mit seinem Team derzeit die Tabelle an.

In seiner langjährigen Laufbahn kickte der 37-Jährige als Jugendlicher bei seinem Heimatverein Fortuna Köln und bei Bayer Leverkusen und als Profi unter anderem bei verschiedenen Profivereinen in Griechenland, beim 1. FC Köln, Kickers Offenbach, dem FSV Frankfurt, Rot-Weiss Essen sowie für die deutsche U18-, U19- und U20-Nationalmannschaft.

Epstein kommt in seiner Laufbahn auf 101 Einsätze in der 2. Bundesliga, elf Spiele in der 1. Bundesliga und fünf Einsätze verbuchte er auch für RWE in der 2. Liga.

Beim Heimspiel gegen die Bundesliga-Zweitvertretung des FSV Mainz 05 diesen Samstag (14 Uhr, Bizerba Arena) wird Epstein erstmals auf der Trainerbank der Regionalliga-Elf Platz nehmen.