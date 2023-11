RWE: Große Teile der Mannschaft beim U21-Länderspiel - Obuz der Liebling der Teenager

Beim U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Polen am Dienstagabend im Stadion an der Hafenstraße waren auch Teile der RWE-Mannschaft vor Ort.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat durch ein 3:1 nach Rückstand im Topspiel gegen Polen einen großen Schritt in Richtung EM 2025 gemacht.

8655 Zuschauer waren ins Stadion an der Essener Hafenstraße gepilgert, um den deutschen Nachwuchs gegen Polen zu sehen und zu unterstützen. Unter den Zuschauern waren auch viele prominente Gesichter der Ruhrpott-Klubs. So beobachtete zum Beispiel Thomas Letsch, Trainer des Bundesligisten VfL Bochum, die Partie von der Haupttribüne des Essener Stadions.

Gleich mehrere Verantwortliche und Spieler des Drittligisten Rot-Weiss Essen waren vor Ort. Neben Trainer Christoph Dabrowski, der neben seinem Kumpel aus dem gemeinsamen Fußballlehrer-Lehrgang, Ismail Atalan, die Partie beobachtete, waren auch viele RWE-Profis Beobachter der U21-EM-Qualifikationsbegegnung.

Rot-Weiss-Spieler wie Moussa Doumbouya, Eric Voufack, Leonardo Vonic, Felix Wienand, Fabian Rüth oder Ole Springer verfolgten die Partie. Und auch Essens Shootingstar Marvin Obuz war einer der Zuschauer.

Obuz-Rufe beim U21-Länderspiel in Essen

Der 21-Jährige, der selbst alle deutschen Junioren-Nationalmannschaften von der U16- bis zur U20 durchlief, durfte sich über viele Fans freuen. Zur Halbzeitpause war Obuz ein gefragter Mann. "Obuz, Obuz"-Rufe schallten von der Tribüne, als der Essener Flügelflitzer erkannt wurde. Die Leihgabe des 1. FC Köln stellte sich den Kindern und Teenagern gerne für Autogramm- und Fotowünsche zur Verfügung. Man merkte dem RWE-Spieler an, dass er die in den letzten Wochen gewonnene Popularität genießt.

Obuz, der beim 1. FC Köln noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt, traf in den vergangenen drei Spielen dreimal. Insgesamt blickt der Außenbahnspieler auf 15 Liga-Einsätze (vier Tore, drei Vorlagen) für das Dabrowski-Team zurück. Ob er über den Sommer hinaus in Essen bleibt, weiß er noch nicht.

Da weder Köln noch Essen genau wissen, in welcher Liga sie in der kommenden Spielzeit antreten werden, hält Obuz den Ball flach und sagte zu seiner Zukunft zuletzt gegenüber RevierSport: "Jeder Fußballer möchte immer den passenden nächsten Schritt wagen. Welcher das sein wird, entscheiden wir in Zukunft. Gerade zählt nur der Moment und in dem möchte ich mich hier in Essen weiterentwickeln."