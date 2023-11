RWE: Zurück nach Köln? Weiter in Essen? Für Obuz zählt nur "der Moment"

Marvin Obuz startet bei Rot-Weiss Essen durch. Wie es nach der Saison mit der Leihgabe des 1. FC Köln weitergehen wird, ist noch offen.

Für Marvin Obuz läuft es bei Rot-Weiss Essen aktuell wie geschmiert. In der 3. Liga konnte die Leihgabe vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln in den letzten drei Spielen drei Mal treffen.

Seine Bilanz nach 15 Partien. Der Offensivspieler kam in allen Begegnungen zum Einsatz, traf vier Mal und bereitete drei weitere Tore vor. Nach der nicht glücklich verlaufenen Leihe zu Zweitligist Holstein Kiel scheint der 21-Jährige nun durchzustarten.

Und seine Entwicklung verfolgt man auch beim FC, bei dem er noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag steht. Und auch bei den Kölner Medien, hier hat Obuz dem "Geissblog" in der Länderspielpause ein Interview gegeben.

Und wenn man das durchgelesen hat, weiß man, warum sich Obuz an der Hafenstraße derzeit so heimisch fühlt. Denn dem gebürtigen Kölner ist nichts so wichtig wie Spielpraxis, um den nächsten Schritt in seiner Karriere machen zu können.

Immer wieder betont er, wie froh er ist, endlich die Spielminuten zu bekommen, die er vorher nicht einsammeln konnte. Gegenüber dem "Geissblog" erklärt er: "Es tut gut gerade einfach nur gut, so oft zu spielen und mir so auch selbst zu beweisen, was ich kann. Der Blick in die Vergangenheit zählt gerade für mich nicht. Ich bin einfach froh, in Essen gerade Spielpraxis sammeln zu können. Es tut mir echt gut, dass ich von Woche zu Woche spiele. Das hilft mir und gibt mir sehr viel Selbstbewusstsein. Daher bin ich zufrieden, wie es aktuell ist."

Keine Sehnsucht nach dem FC, der als Letzter in der Bundesliga kreative Köpfe in der Offensive gebrauchen könnte. Doch Obuz weiß vermutlich selber, dass es nochmal ein Unterschied zwischen der Bundesliga und der 3. Liga ist.

Jeder Fußballer möchte immer den passenden nächsten Schritt wagen. Welcher das sein wird, entscheiden wir in Zukunft Marvin Obuz

Vermutlich würde er bei den FC-Profis aktuell trotzdem auf der Bank sitzen, daher weiß er auch noch nicht, was in der kommenden Saison ist. Mit den Kölner Verantwortlichen befindet er sich nach eigener Aussage regelmäßig im Austausch.

Für eine Prognose ist es aber noch zu früh, wie es weitergehen wird mit ihm persönlich. Da weder Köln noch Essen genau wissen, in welcher Liga sie in der kommenden Spielzeit antreten werden, hält Obuz den Ball flach und sagt zu seiner Zukunft: "Jeder Fußballer möchte immer den passenden nächsten Schritt wagen. Welcher das sein wird, entscheiden wir in Zukunft. Gerade zählt nur der Moment und in dem möchte ich mich hier in Essen weiterentwickeln."