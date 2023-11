Regionalliga West: Termine für letzten Spieltag vor der Winterpause stehen fest

Der Westdeutsche Fußballverband hat den letzten Regionalliga-Spieltag vor der Winterpause zeitgenau terminiert.

Die Hinrunde der Regionalliga West steht vor dem Ende, am kommenden Wochenende steht der 17. und damit letzte Spieltag der ersten Halbserie an.

Bevor sich die 18 Teilnehmer Mitte Dezember in die bis Anfang Februar dauernde Winterpause verabschieden, stehen noch die ersten beiden Spieltage der Rückrunde an.

Nun hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) auch den 19. und damit letzten Spieltag dieses Jahres zeitgenau terminiert. Rot-Weiß Oberhausen eröffnet den Spieltag mit einem Gastspiel bei der SSVg Velbert am Freitagabend. Nach sieben Partien am Samstag findet am Sonntag das Duell zwischen der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln und Rot Weiss Ahlen statt.

Regionalliga West: Der 19. Spieltag

Freitag, 8. Dezember, 19.30 Uhr

SSVg Velbert - Rot-Weiß Oberhausen

Samstag, 9. Dezember, 14 Uhr

FC Schalke 04 II - 1. FC Düren

SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt

FC Wegberg-Beeck - Fortuna Köln

SC Paderborn II - Fortuna Düsseldorf

SC Wiedenbrück - FC Gütersloh

Alemannia Aachen - SV Lippstadt

Borussia Mönchengladbach II - Wuppertaler SV

Sonntag, 10. Dezember, 14 Uhr

1. FC Köln II - Rot Weiss Ahlen

Doch auch eine Woche später rollt der Ball in der Regionalliga West noch: Am Samstag, 16. Dezember, steht das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach II und Rot-Weiß Oberhausen an.

Am ersten Februar-Wochenende fällt dann der Startschuss für das Jahr 2024. 15 Spieltage stehen noch an, das Saisonfinale ist für das Pfingstwochenende (Samstag, 18. Mai) geplant. Erste zeitgenaue Termine für die Partien im neuen Jahr wird der Verband vermelden, wenn die Ansetzungen für die Bundesligen bekannt sind.

So geht es 2024 weiter

20. Spieltag, Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Februar

Borussia Mönchengladbach II - Alemannia Aachen

Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück

Fortuna Köln - SC Paderborn II

Rot Weiss Ahlen - FC Wegberg-Beeck

1. FC Bocholt - 1. FC Köln II

1. FC Düren - SV Rödinghausen

Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II

Rot-Weiß Oberhausen - SV Lippstadt

FC Gütersloh - SSVg Velbert