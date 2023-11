Regionalliga West: Vor fast 2000 Fans - kein Sieger im Derby am Montagabendspiel

In der Regionalliga West haben der SC Paderborn II und SV Lippstadt am Montagabend den 16. Spieltag beendet - ohne einen Sieger.

Am 16. Spieltag der Regionalliga West trennte sich die U21 des Zweitligisten SC Paderborn mit 1:1 (1:1) im Derby vom Nachbarn SV Lippstadt 08.

Joel Vega Zambrano (25.) brachte den Paderborner Nachwuchs vor 1631 Zuschauern in Führung, die Gäste egalisierten vor der Pause das Ergebnis noch per Elfmeter. Viktor Maier war für Lippstadt erfolgreich. In Unterzahl zeigten die Paderborner tolle Moral und erkämpften sich den Punkt. Denn Profi-Leihgabe Maximilian Rohr sah nach 35 Minuten die Rote Karte, sein Foul führte zum Elfmeter, den eben Maier verwandelte.

Im 3-4-3 System schickte Trainer Dennis Schmitt sein Team auf den Rasen. Dabei nahm er sechs personelle Änderungen im Vergleich zum jüngsten Meisterschaftsspiel bei der SSVg Velbert (2:2) vor. Neben den Profis Rohr, Jannis Heuer und Niclas Nadj kehrten auch Dawyn-Paul Donner, Felix Mensing und Ben Klefisch zurück in die erste Elf.

Doch am Ende sollte es für Paderborn - 20 Punkte nach 16 Spielen bedeuten den 10. Tabellenplatz - auch im vierten Spiel in Folge nicht zu einem Sieg langen. Der SV Lippstadt, der weiterhin einen Abstiegsplatz belegt, ist seit mittlerweile fünf Begegnungen ohne Sieg.

Während Lippstadt am kommenden Wochenende (Samstag, 26. November, 14 Uhr) den SC Wiedenbrück empfängt, reist die Paderborner U21-Mannschaft am selben Tag zu Rot-Weiß Oberhausen. Auch hier ist der Anstoß für 14 Uhr gelegt.

SC Paderborn U21: Schulz – Rohr, Brackelmann, Heuer – Mensing, Martin (53. Bravo-Sanchez), Klefisch, Donner (90. Krumme) – Nadj (90. Zobel), Flotho, Vega Zambrano (90+1. Wendt)

SV Lippstadt: Westphal – Allmeroth, Holtkamp (12. Temin), Munsters, Maier, Munsters, Zimpel, Demirarslan (80. Lee), Ufuk, Kaiser (75. Kohl), Örnek

Schiedsrichter: Yannick Rupert

Tore: 1:0 Vega Zambrano (25.) , 1:1 Maier (37.)

Gelbe Karten: Mensing, Klefisch, Flotho, Nadj - Temin, Ufuk

Rote Karte: Rohr (36.)

Zuschauer: 1631