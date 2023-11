1. FC Köln U21: Wie lange können die Profis Justin Diehl noch ignorieren?

Beim 1. FC Köln fallen in der Bundesliga keine Tore. In der U21 gibt es ein Talent, das helfen könnte, aber nicht darf. Muss der Klub hier umdenken?

Im Winter will der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln um Sportchef Christian Keller noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen und einen neuen Stürmer verpflichten. Zu dürftig ist die bisherige Ausbeute beim Letzten der Bundesliga.

Nur Davie Selke trifft in Ansätzen, der Rest (Steffen Tigges, Sergis Adamyan, Florian Dietz) kämpft darum, sein Bundesliganiveau überhaupt erstmal nachzuweisen. es folgt ein ABER: Sollte die Transfersperre durch den CAS (Internationaler Sportgerichtshof) bestehen bleiben, kann sich Keller sein Bemühen abschminken. Wird sie ausgesetzt, darf Keller einen neuen Angreifer suchen - zwei bis drei Millionen Euro sollen zur Verfügung stehen.

Günstiger wäre der Blick zur eigenen U21: Denn dort hat der FC mit Justin Diehl einen vielversprechenden jungen Torjäger in den eigenen Reihen, der aber nur noch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt und hier trifft und trifft und trifft mit der Folge, dass die U21 in der Regionalliga Chancen auf den Aufstieg in die 3. Liga hat.

Zurück zu Diehl: Er ist einer von zehn Akteuren aus dem 2004er Jahrgang, die FC-U21-Trainer Evangelos Sbonias beim 3:3 gegen den FC Gütersloh einsetzte. Sechs dieser Spieler sind Eigengewächse, die in der vergangenen Saison mit der U19 den DFB-Pokal der Junioren gewannen und ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft einzogen.

Zudem ist Diehl der Top-Scorer der Kölner U21 - er erzielte mit dem 3:3 gegen Gütersloh sein zehntes Saisontor, zudem hat er bereits acht Treffer vorbereitet. Diehl gilt als das größte Talent in den Reihen des 1. FC Köln, in der vergangenen Saison hat er auch bereits Bundesliga-Luft geschnuppert (zwei Einsätze, 15 Minuten).

Nun soll er dort jedoch nicht mehr zum Einsatz kommen, da er seinen Vertrag nicht verlängern will. Im Sommer kann Diehl den Verein ablösefrei verlassen. Und er hat bereits betont, dass er Köln verlassen wird.

Gerüchten zufolge könnte, wie schon bei Florian Wirtz, erneut ausgerechnet der Lokalrivale Bayer 04 Leverkusen der Nutznießer sein.Für Köln ein Albtraum, wenn man nach Wirtz (er wechselte für läppische 200.000 Euro nach Leverkusen) nun das nächste große Talent geht - dann noch ohne Ablöse.

Diehls jüngerer Bruder Barrios spielt bereits in der Leverkusener U13. Doch selbst, wenn das Kölner Top-Talent nicht zum Lokalrivalen wechseln sollte, wäre ein ablösefreier Abgang von Diehl gerade angesichts der schwierigen sportlichen und finanziellen Lage des Vereins ziemlich bitter für die Kölner Verantwortlichen.

Justin Diehl macht seine Sache sehr gut, entwickelt sich super, ist aber dann auch im Gesamtkonstrukt ein Spieler, der den Unterschied machen kann Evangelos Sbonias

Doch es könnte noch ein versöhnliches Ende geben, schließlich gab es schon andere Spieler, die ihren Vertrag nicht verlängerten und bei ihrem Klub trotzdem im Guten gingen.

Das könnte auch bei Diehl klappen. Denn der lässt sich in der vierten Liga nichts zu Schulden kommen. Er hängt sich rein, überzeugt durch Leistung. Was auch Sbonias gegenüber RS bestätigte: "Justin Diehl macht seine Sache sehr gut, entwickelt sich super, ist aber dann auch im Gesamtkonstrukt ein Spieler, der den Unterschied machen kann."

Zuvor hatte Diehl eine ansprechende Leistung im Spiel gegen den FC Gütersloh gezeigt: Er warf sich in die Zweikämpfe, arbeitete nach hinten mit und traute sich, auch aus der zweiten Reihe zu schießen. Genau die Eigenschaften, die Profi-Trainer Steffen Baumgart eigentlich schätzt.

Schon beim 2:2 durch Emin Kujovic war Diehl beteiligt, wobei Baumgart hier wohl einen Schreikrampf bekommen hätte, wenn er gesehen hätte, wie Diehl den Ball mit der Hacke weiterleitete.

Schwenkt der FC im Winter nochmal um bei der Personalie Diehl?

Nun muss der FC folgende Situation lösen: Hier (in der Bundesliga) trifft Köln gefühlt kein Scheunentor und in der U21 ist ein großes Talent, das ohne den Ärger um den Vertrag sicher längst eine Chance bei den Profis bekommen hätte. Das Argument gegen Diehl war, dass man kein Talent aufbauen möchte, dass den Klub bald verlässt.

Aber wenn dieses Talent helfen kann, den Abstieg zu verhindern, wäre es den Kompromiss sicher wert, ihn bei den Profis zu begnadigen. Denn der 18-Jährige kann überall eingesetzt werden - auch wenn er nicht der typische Neuner ist, der im Winter kommen soll.

So kam die Frage auf: Müssen die Verantwortlichen nicht über ihren Schatten springen und Diehl wieder nach oben befördern, zumal er sich nie hängen ließ? Wohlwissend, dass er nicht der alleinige Retter sein kann, er kann aber der taumelnde Offensive neues Leben einhauchen.

Spätestens im Winter werden sich Keller und Baumgart erneut mit der Frage beschäftigen müssen, sollte nicht ein Klub kommen und sechs Monate vor Auslaufen des Vertrages Geld bieten, um Diehl zu verzichten.