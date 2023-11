Regionalligist Alemannia Aachen feierte einen dramatischen Last-Minute-Sieg gegen den 1. FC Düren. Trainer Heiner Backhaus lobte auch den Gegner.

Was für ein Ende im Nachbarschaftsduell zwischen Alemannia Aachen und dem 1. FC Düren. Mit der letzten Aktion des Spiels erzielte Anton Heinz per Elfmeter den Treffer zum 2:1-Endstand und ließ fast 20.000 Fans am Tivoli jubeln.

Der 25-Jährige hatte bereits das 1:0 durch Dustin Willms vorbereitet und übernahm dann in der Nachspielzeit die Verantwortung. Sechs Tore und fünf Vorlagen, er ist damit der Top-Scorer der Alemannia. Entsprechend glücklich zeigte sich Heinz im anschließenden Interview mit "Sporttotal":

"Ich habe mir keinen Stress gemacht, war ganz ruhig und habe genau überlegt, wohin ich schieße. Zwar habe ich mich im letzten Moment umentschieden, aber es hat ja geklappt. Das war richtig geil. Vor so einer Kulisse und vor der eigenen Kurve mit der letzten Aktion das Tor zu erzielen, habe ich auch noch nicht erlebt. Am Ende haben wir auch nicht unverdient gewonnen."

Ähnlich gut sah die Gefühlslage bei Aachens Trainer Heiner Backhaus aus. Der 41-Jährige erklärte aber auch ehrlich, dass sich sein Team nicht über ein Unentschieden hätte beschweren können. Denn: Im ersten Durchgang war Düren spielbestimmend und auch nach dem 1:1-Ausgleich in der Schlussphase mehr am Drücker. Aachen spielte nicht überzeugend, aber warf alles in die Waagschale, was schlussendlich belohnt wurde.

"Wir waren teilweise einer richtig guten Mannschaft auch unterlegen, das muss man ehrlich sagen. Trotz allem Kampf war Düren ein sehr großes Kaliber. Spielerisch waren sie besser. Wir haben zwar kurz nach der Halbzeit das Tor gemacht, aber danach mehr und mehr die Spielkontrolle verloren. Trotzdem Chapeau vor jedem meiner Spieler. Wir haben 2:1 gegen eine richtig gute Mannschaft gewonnen. So ein Spiel ist schöner als jedes 5:0."

Durch den dritten Heimsieg in Folge kletterte Alemannia Aachen auf den vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Spitzenreiter 1. FC Bocholt beträgt weiterhin sieben Punkte, aber die Kaiserstädter sind zumindest oben mit dabei.

Das sieht auch Backhaus so. Der Trainer sagte abschließend: "Alemannia Aachen ist wieder im Geschäft! Das ist das, was wir hier im Verein verdient haben. Danke an die Fans. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen."